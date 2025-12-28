+++ MILAN-VERONA, LE NOTIZIE LIVE +++
partite
Milan-Verona 0-0, LIVE Serie A: zero occasioni a San Siro | PM
Ritmi non elevatissimi e zero occasioni vere e proprie a San Siro.
Possesso palla molto sterile del Milan nei primi minuti di gioco.
Subito ritmo alto del Verona.
Fischia Fabbri, è iniziata Milan-Verona!
Squadre in campo in netto ritardo.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Paolo Zanetti.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Estupiñán, Fofana, Jashari, Ricci, Castiello. Allenatore: Allegri.
VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernède, Bradarić; Giovane, Mosquera. A disposizione: Perilli, Toniolo, Cham, Ebosse, Slotsager, Valentini, Gagliardini, Harroui, Kastanos, Serdar, Yellu, Ajayi, Orban, Sarr. Allenatore: Zanetti.
Le formazioni ufficiali di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 a 'San Siro'
Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 12:30 in campo per Milan-Verona! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 12:30, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Verona, 17^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
