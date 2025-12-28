PIANETAMILAN i nostri video VIDEO, Milan-Verona: pullman rossonero arrivato a San Siro | PM News
MILAN-VERONA
VIDEO, Milan-Verona: pullman rossonero arrivato a San Siro | PM News
00:33
Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 12:30 in campo per Milan-Verona! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo
Il pullman dei rossoneri di Massimiliano Allegri è giunto da pochi minuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Alle ore 12:30 tutti in campo per Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco, dunque, l'arrivo del Diavolo di Allegri allo stadio nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi