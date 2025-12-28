Milan-Verona 3-0: Nkunku, arriva anche la doppietta | Serie A News

Il Milan di Massimiliano Allegri cala il tris nel 'lunch match' della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 in svolgimento allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, contro il Verona di Paolo Zanetti.
Doppietta di Christopher Nkunku in Milan-Verona, 'lunch match' della domenica pomeriggio a 'San Siro'. Il racconto del suo secondo gol
Al 53', infatti, Christopher Nkunku sigla la sua doppietta personale e il terzo gol rossonero quando arriva in corsa, di cattiveria, scaraventando in rete il pallone respinto dal palo dopo il gran sinistro dalla distanza di Luka Modrić. Milan-Verona 3-0!
