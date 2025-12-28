Risultati Serie A, Milan-Verona 3-0: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio di 'San Siro', a Milano tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i gialloblu di Paolo Zanetti

Milan-Verona 3-0, il tabellino

Torna a vincere il Milan di Massimiliano Allegri dopo l'infruttuosa campagna in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana e lo fa battendo nettamente, 3-0, il Verona di Paolo Zanetti a 'San Siro' nel 'lunch match' della 17^ giornata della Serie A 2025-2026. Primi venti minuti difficili per il Diavolo che, però, piano piano sale di tono fino a trovare il vantaggio proprio allo scadere della prima frazione di gioco con il solito Christian Pulisic (46'). Nella ripresa, poi, il protagonista assoluto diventa Christopher Nkunku, ai suoi primi gol in rossonero in campionato. Prima (48') si conquista e trasforma un calcio di rigore; poi (53') getta in rete di prepotenza la sfera respinta dal palo sul sinistro dalla distanza di Luka Modrić. Il Milan avrebbe la chance di andare in gol ancora, soprattutto con Adrien Rabiot e Ruben Loftus-Cheek, ma sarà per la prossima volta. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino di Milan-Verona 3-0 a 'San Siro'.