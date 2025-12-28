Risultati Serie A, Milan-Verona 3-0: tabellino e marcatori | News

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (75' Serdar), Niasse, Al-Musrati (85' Harroui), Bernède, Bradarić (65' Valentini); Giovane (46' Orban), Mosquera (46' Sarr). A disposizione: Perilli, Toniolo, Cham, Ebosse, Slotsager, Gagliardini, Kastanos, Yellu, Ajayi. Allenatore: Zanetti.
Arbitro: Fabbri di Ravenna.
Ammoniti: 43' Al-Musrati (V)
Espulsi: nessuno.
Note: all'87' annullato un gol a Orban (V) per un fallo su Maignan (M) in area piccola rossonera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA