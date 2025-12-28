Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato delle voci sul rinnovo di Maignan con la maglia del Milan. Ecco le sue parole sul canale 'YouTube'
"Sono preoccupato, non sono contento per l'affare Maignan". Il giornalista Carlo Pellegatti parla delle voci sul possibile rinnovo del francese con il Milan nel suo ultimo video su 'YouTube': "Allegri e Tare stanno lavorando in modo silente per convincerlo a firmare il rinnovo di contratto col Milan, ma non è solo una questione di soldi, non cadete in questa trappola. Si stava creando forse la circostanza giusta".
Il tifoso del Milan aggiunge: "Maignan ha risentito del cambio improvviso dello scorso anno, quando il Milan non ha voluto onorare la stretta di mano all'offerta da 5 milioni di euro. Il lavoro di Tare e Allegri potrebbe essere vanificato perché Maignan è tornato nell'occhio del ciclone mediatico, è una cosa che detesta".