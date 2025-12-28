Pianeta Milan
Milan, Pellegatti su Maignan: 'Sono preoccupato e non sono contento'. Ecco il motivo
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato delle voci sul rinnovo di Maignan con la maglia del Milan. Ecco le sue parole sul canale 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Sono preoccupato, non sono contento per l'affare Maignan". Il giornalista Carlo Pellegatti parla delle voci sul possibile rinnovo del francese con il Milan nel suo ultimo video su 'YouTube': "Allegri e Tare stanno lavorando in modo silente per convincerlo a firmare il rinnovo di contratto col Milan, ma non è solo una questione di soldi, non cadete in questa trappola. Si stava creando forse la circostanza giusta".

Il tifoso del Milan aggiunge: "Maignan ha risentito del cambio improvviso dello scorso anno, quando il Milan non ha voluto onorare la stretta di mano all'offerta da 5 milioni di euro. Il lavoro di Tare e Allegri potrebbe essere vanificato perché Maignan è tornato nell'occhio del ciclone mediatico, è una cosa che detesta".

Pellegatti si riferisce alla notizia di ieri de 'La Gazzetta dello Sport': "Deve rimanere sereno. Non voglio pensare che il Milan perda Maignan: c'è il rischio che il prossimo anno il Diavolo perda un altro punto di riferimento, fare e disfare. Non mi è piaciuto questo ritorno alla ribalta di Maignan".

