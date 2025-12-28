Calciomercato Milan, l'indiscrezione: 'Possibile tentativo Skriniar'

"Nel frattempo il Milan si accontenta di Fullkrug, spera nel rischio, esclude di sobbarcarsene un altro con il ben più forte Gabriel Jesus fuori però da un anno per un legamento, e si alambicco su come fare in difesa". Ecco il punto sul possibile colpo in difesa: "Dopo aver rifiutato Sergio Ramos ed essersi fatto scappare Thiago Silva che chiedeva un altro anno oltre ai 6 mesi offerti dal Milan. Se si continuassero a perdere altri punti, potrebbe scapparci il tentativo clamoroso per Milan Skriniar".
© RIPRODUZIONE RISERVATA