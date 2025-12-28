Pianeta Milan
Clamorosa indiscrezione di calciomercato: “Occhio al tentativo clamoroso per Milan Skriniar”

Calciomercato Milan, l'indiscrezione: 'Possibile tentativo Skriniar'
Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di un difensore d'esperienza. Occhio alle voci su Skriniar. Ecco l'indiscrezione
Calciomercato Milan, a gennaio i rossoneri dovrebbero cercare un difensore che possa completare il reparto. Il profilo sembra chiaro: un giocatore esperto che possa giocare sia come braccetto della difesa a tre, sia al centro del reparto. Tante, tantissime voci già uscite in queste settimane.

Il giornalista Tancredi Palmieri, nel suo editoriale per 'Sportitalia', parla anche del calciomercato del Milan in vista di gennaio. Ecco l'indiscrezione importante sulla difesa.

"Nel frattempo il Milan si accontenta di Fullkrug, spera nel rischio, esclude di sobbarcarsene un altro con il ben più forte Gabriel Jesus fuori però da un anno per un legamento, e si alambicco su come fare in difesa". Ecco il punto sul possibile colpo in difesa: "Dopo aver rifiutato Sergio Ramos ed essersi fatto scappare Thiago Silva che chiedeva un altro anno oltre ai 6 mesi offerti dal Milan. Se si continuassero a perdere altri punti, potrebbe scapparci il tentativo clamoroso per Milan Skriniar".

