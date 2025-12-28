Pianeta Milan
MILAN-VERONA

Allegri dopo Milan-Verona: “Ecco la quota Scudetto. Dopo il 3-0 dovevamo …”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita DAZN 2025-2026
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Dopo il 3-0 chiedeva altro: "Sono momenti della partita che vanno giocati in modo diverso. Bisogna mantenere più la palla muovendosi. Sotto pressione con la palla ferma devi giocare lungo perdendo tanti palloni. Dobbiamo assolutamente migliorare sulla gestione del pallone".

Sui due gol di Nkunku: "E' normale. E' un ragazzo sensibile, che ci tiene a fare bene. Dopo il rigore si è sbloccato. Il secondo gol ha attaccato il tiro di Modric. Può continuare a migliorare. Nel primo tempo eravamo contratti, ma ordinati e non abbiamo concesso nulla. Meglio nella ripresa, ma dopo il 3-0 dovevamo gestire meglio il pallone".

Cosa preferisce, niente gol subiti, gol su calcio d'angolo e le 15 partite consecutive in campionato senza perdere? "A Cagliari sarà molto difficile, più si avanti più lo sarà. Oggi qualche giocatore ha avuto più minutaggio. C'è bisogno di tutti perché avremo un mese importante".

Sulla quota Scudetto: "Momentaneamente la quota sarà tra 82-84, può diventare 86. Ad oggi la media è a 84 punti. Noi diciamo che oggi era importante vincere contro una squadra scorbutica e dopo i risultati contro Napoli e Sassuolo. Abbiamo battuto finalmente una piccola in casa. Un passo alla volta, abbiamo bisogno di Leao al 100%, di Pulisic al 100%. L'obiettivo resta la Champions League e come ha detto ieri Capello è molto difficile entrare nelle prime quattro".

Su Agnelli: "Mi ha fatto piacere vederlo allo stadio. Mi aspetta il ristorante che vado a pranzo".

