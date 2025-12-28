Pianeta Milan
MILAN-VERONA

Milan, Allegri dopo il 3-0 al Verona: “Nkunku non lo scopro io. Un gol da centravanti”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Milan TV 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Verona 3-0, così Allegri nel post-partita di 'Milan TV'

—  

Sulla partita: "Innanzitutto era molto importante tornare alla vittoria, ci sono squadre tutte attaccate per entrare in Champions. Oggi bella vittoria, ordinata. Ma dovevamo gestire meglio la palla sul 3-0".

Su Christopher Nkunku: "Dopo il rigore, che era non facile in quel momento lì, ha fatto un gol da centravanti. Ha tante qualità e potenzialità, non lo scopro di certo io. Ve l'ho detto, c'è chi ha bisogno di un po' più di tempo: siamo contenti di averlo con noi".

Sulla gestione del vantaggio: "La trasferta di Cagliari sarà durissima. I rischi sul 3-0? Quando prendi gol non è mai bello, in quei momenti lì va alzata la soglia d'attenzione. Potevamo prendere qualche cross in meno difendendo meglio sulla palla, se avessimo fatto un possesso più dinamico e meno statico".

