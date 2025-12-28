Il Milan chiude l'anno col botto. Le ultime su Maignan. Mateta piace ancora

Nella giornata di oggi, domenica 28 dicembre 2025, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, tornato alla vittoria dopo due partite complicate contro Sassuolo e Napoli. Con il Verona di Zanetti termina 3-0, in gol Pulisic e la doppietta di Nkunku, ritrovato dopo diverse prestazioni deludenti. Non solo campo, anche tanto mercato nelle ultime ore. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA