Milan, finalmente Nkunku: doppietta contro il Verona. Un’arma in più nella corsa Scudetto

Il Milan dilaga contro il Verona e scopre una punta in più: Nkunku. Mistero risolto?
Doppietta - il primo gol su calcio di rigore - di Christopher Nkunku in Milan-Verona 3-0 di ieri pomeriggio a 'San Siro': finalmente si è sbloccato l'attaccante francese, giunto in rossonero in estate per 37 milioni di euro più 5 di bonus
Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha analizzato Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 svoltasi ieri pomeriggio a 'San Siro' e terminata 3-0 per i rossoneri di Massimiliano Allegri con i gol di Christian Pulisic e Christopher Nkunku (doppietta).

Milan-Verona 3-0, Nkunku realizza una doppietta

Lo ha fatto chiedendosi cosa, effettivamente, abbia contribuito a svegliare Nkunku dal suo letargo prolungato, se l'arrivo di Niclas Füllkrug (pronto a debuttare in rossonero venerdì sul campo del Cagliari) o la 'psicoterapia' di Allegri, che ha deciso come il francese dovesse battere il calcio di rigore che si era per altro procurato lui stesso a inizio ripresa.

Fatto sta che, per il 'CorSera', alle 13:43 di ieri, con il gol dagli undici metri in Milan-Verona, Nkunku - fino a quel momento apatico come sempre - può dirsi rinato. Prova ne è il raddoppio personale, terzo gol per il Diavolo, giunto appena 5' dopo il penalty, quando ha scattato - sul pallone vagante respinto dal palo dopo il sinistro di Luka Modrić - con velocità, grinta e cattiveria finora mai viste in rossonero.

La Supercoppa è alle spalle. Lotta per lo Scudetto aperta

La speranza dei tifosi del Milan e del club, che preferirebbe non venderlo, ora è quella che Nkunku continui così: che i gol contro il Verona possano essere soltanto i primi di una lunga serie. Intanto, con il tris ai veneti, il Diavolo si mette alle spalle la doppia 'frenata', tra Sassuolo in campionato e Napoli in Supercoppa Italiana. L'Inter si è ripresa la vetta della classifica, ma il Milan è lì a lottare.

Per Allegri, la quota Scudetto è tra gli 82 e gli 84 punti e potrebbe salire anche a 86. Pertanto, già arrivare in Champions League, con tante squadre agguerrite, sarà complicato. Servirà continuità, quella che, per esempio, dimostra sempre di avere Pulisic, al suo gol numero 8 in campionato o Modrić, luce del Milan in mezzo al campo nonostante i 40 anni.

