Si parla, poi, del Torino, ripiombato nell'incubo dopo aver perso, 1-2, in casa contro il Cagliari. L'allenatore Marco Baroni cambia moduli e giocatori soltanto per peggiorare, mentre è un fallimento il belga Cyril Ngonge, già messo sul mercato. Il tutto mentre il Presidente Urbano Cairo irrita i tifosi con parole insostenibili.
Grande lotta, invece, in testa alla classifica tra Inter (36 punti), Milan (35) e Napoli (34). I nerazzurri, complice un regalo di Berat Djimsiti, vincono in casa dell'Atalanta per 1-0 con gol di Lautaro Martínez. I rossoneri battono 3-0 a 'San Siro' l'Hellas Verona con rete di Christian Pulisic e doppietta di Christopher Nkunku. Doppietta, ma di Rasmus Højlund, nel 2-0 del Napoli, infine, sul campo della Cremonese.
