Prima pagina Tuttosport: “Nkunku gol e il Milan si rigonfia: doppietta per … Füllkrug”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 29 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 29 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, svela l'entità dell'offerta della Juventus a Kenan Yıldız per il rinnovo del suo contratto: accordo fino al 30 giugno 2031, con stipendio di 6 milioni di euro netti a stagione. Il tutto per allontanare le insidie che rispondono al nome di Real Madrid e di qualche altra squadra in Premier League. Fronte mercato: ai bianconeri piace Adrián Bernabé (Parma) e, per prenderlo, potrebbero sacrificare Fabio Miretti.

Si parla, poi, del Torino, ripiombato nell'incubo dopo aver perso, 1-2, in casa contro il Cagliari. L'allenatore Marco Baroni cambia moduli e giocatori soltanto per peggiorare, mentre è un fallimento il belga Cyril Ngonge, già messo sul mercato. Il tutto mentre il Presidente Urbano Cairo irrita i tifosi con parole insostenibili.

Grande lotta, invece, in testa alla classifica tra Inter (36 punti), Milan (35) e Napoli (34). I nerazzurri, complice un regalo di Berat Djimsiti, vincono in casa dell'Atalanta per 1-0 con gol di Lautaro Martínez. I rossoneri battono 3-0 a 'San Siro' l'Hellas Verona con rete di Christian Pulisic e doppietta di Christopher Nkunku. Doppietta, ma di Rasmus Højlund, nel 2-0 del Napoli, infine, sul campo della Cremonese.

