Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Nkunku gonfia il Milan con due gol. Vuole un futuro da Diavolo'
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 29 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria (1-0) dell'Inter di Cristian Chivu in casa dell'Atalanta di Raffaele Palladino. Errore di Berat Djimsiti, che regala palla a Francesco Pio Esposito; assist di quest'ultimo per il gol decisivo di Lautaro Martínez e primato nella classifica di Serie A con 36 punti.

Dietro, a quota 35, troviamo il Milan che, a 'San Siro', liquida l'Hellas Verona con un netto 3-0. Sblocca il risultato il solito Christian Pulisic, poi sale in cattedra Christopher Nkunku: doppietta per lui, un segnale per scacciare via anche le voci di mercato che lo vorrebbero altrove.

Un punto più sotto, a 34, c'è il Napoli, che passa in casa della Cremonese (2-0) grazie alla doppietta dell'ispirato Rasmus Højlund di questa stagione. Stasera 'Monday Night' allo stadio 'Olimpico', che chiuderà il 17° turno di campionato, tra Roma (vicina a prendere Giacomo Raspadori dall'Atlético Madrid) e Genoa.

Chiosa con Edon Zhegrova, fantasista kosovaro della Juventus, il cui ingresso in campo sul terreno di gioco del Pisa, sabato sera, ha cambiato la partita: è il vero asso nella manica di Luciano Spalletti.

