Dietro, a quota 35, troviamo il Milan che, a 'San Siro', liquida l'Hellas Verona con un netto 3-0. Sblocca il risultato il solito Christian Pulisic, poi sale in cattedra Christopher Nkunku: doppietta per lui, un segnale per scacciare via anche le voci di mercato che lo vorrebbero altrove.
Un punto più sotto, a 34, c'è il Napoli, che passa in casa della Cremonese (2-0) grazie alla doppietta dell'ispirato Rasmus Højlund di questa stagione. Stasera 'Monday Night' allo stadio 'Olimpico', che chiuderà il 17° turno di campionato, tra Roma (vicina a prendere Giacomo Raspadori dall'Atlético Madrid) e Genoa.
Chiosa con Edon Zhegrova, fantasista kosovaro della Juventus, il cui ingresso in campo sul terreno di gioco del Pisa, sabato sera, ha cambiato la partita: è il vero asso nella manica di Luciano Spalletti.
