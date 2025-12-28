Un argomento seguito con molto interesse in casa bianconera è il rientro in campo di Federico Gatti: le ultime anche in orbita Milan
Un argomento seguito con molto interesse in casa bianconera è il rientro in campo di Federico Gatti. Il difensore italiano si è operato ad inizio dicembre dopo aver rimediato una lesione al menisco mediale del ginocchio destro. Il calciatore continua il programma riabilitativo e, secondo le stime, dovrebbe tornare in campo in occasione della sfida contro il Cagliari, prevista per il 17 gennaio 2026, oppure contro il Napoli in 25. A porre molta attenzione alla sua situazione però è anche il Milan di Massimiliano Allegri.
Calciomercato Milan, le ultime su Gatti
—
Come riferito da Tuttosport, il Milan è interessato al giovane, anche perchè è un profilo che piace molto al tecnico livornese, con cui ha già lavorato duranti l'ultimo mandato alla Juventus. Tra i due c'è molto feeling e a Gatti non dispiacerebbe essere allenato nuovamente da Allegri, suo mentore. Infatti, con Bremer l'italiano rischia di vedersi ridurre lo spazio ancora di più.