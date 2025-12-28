Un argomento seguito con molto interesse in casa bianconera è il rientro in campo di Federico Gatti. Il difensore italiano si è operato ad inizio dicembre dopo aver rimediato una lesione al menisco mediale del ginocchio destro. Il calciatore continua il programma riabilitativo e, secondo le stime, dovrebbe tornare in campo in occasione della sfida contro il Cagliari, prevista per il 17 gennaio 2026, oppure contro il Napoli in 25. A porre molta attenzione alla sua situazione però è anche il Milan di Massimiliano Allegri.