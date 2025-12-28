Pianeta Milan
Calciomercato Milan, idea Mateta? Romano: “I rossoneri seguono il giocatore, ma…”

Nell'ultimo video caricato sul proprio canale YouTube, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato di Mateta, attaccante classe '97 del Crystal Palace, in orbita Milan...
Nell'ultimo video caricato sul proprio canale YouTube, il noto esperto di mercato e giornalista sportivo Fabrizio Romano, ha voluto fornire degli aggiornamenti sul mercato rossonero. Romano ha dichiarato che il Milan continua a seguire Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace classe '97 accostato ai rossoneri innumerevoli volte in passato. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le ultime su Mateta

"Un nome che io voglio sempre mantenere in orbita Italia e in orbita Milan è il nome di Mateta del Crystal Palace. Resta un nome molto apprezzato all'interno, nella pancia del Milan. E' un giocatore che era già gradito la scorsa estate, è un giocatore che è rimasto nei radar rossoneri durante gli ultimi mesi, è un giocatore che oggi non ha accordi per rinnovare con il Crystal Palace e Mateta mantiene questa voglia d'Italia, un campionato a cui già stato vicino in passato e vi confermo ancora una volta che insomma Mateta, un'esperienza italiana la farebbe molto volentieri e che il Milan continui a seguire il giocatore.

Da qui a prendere Mateta a gennaio resta un discorso in cui, ripeto, vedremo cosa accadrà con Nkunku, ma soprattutto su Mateta c'è da capire cosa vorrà fare il Crystal Palace, il club va rispettato in questa storia, oggi non vuole perdere un pezzo così importante  quindi forse sarà difficile riuscire a scardinare un muro così a gennaio, ma al di là del timing, che sia gennaio che sia estate, Mateta mantiene un'idea di fare un'esperienza italiana se sarà possibile, altrimenti rimarrebbe in Premier League. Seguiremo gli sviluppi, ma è un nome che io terrei sempre nei ragionamenti dell'attacco del Milan per i prossimi mesi."

