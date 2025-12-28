Milan, le ultime su Mateta

"Un nome che io voglio sempre mantenere in orbita Italia e in orbita Milan è il nome di Mateta del Crystal Palace. Resta un nome molto apprezzato all'interno, nella pancia del Milan. E' un giocatore che era già gradito la scorsa estate, è un giocatore che è rimasto nei radar rossoneri durante gli ultimi mesi, è un giocatore che oggi non ha accordi per rinnovare con il Crystal Palace e Mateta mantiene questa voglia d'Italia, un campionato a cui già stato vicino in passato e vi confermo ancora una volta che insomma Mateta, un'esperienza italiana la farebbe molto volentieri e che il Milan continui a seguire il giocatore.