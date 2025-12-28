Da qui a prendere Mateta a gennaio resta un discorso in cui, ripeto, vedremo cosa accadrà con Nkunku, ma soprattutto su Mateta c'è da capire cosa vorrà fare il Crystal Palace, il club va rispettato in questa storia, oggi non vuole perdere un pezzo così importante quindi forse sarà difficile riuscire a scardinare un muro così a gennaio, ma al di là del timing, che sia gennaio che sia estate, Mateta mantiene un'idea di fare un'esperienza italiana se sarà possibile, altrimenti rimarrebbe in Premier League. Seguiremo gli sviluppi, ma è un nome che io terrei sempre nei ragionamenti dell'attacco del Milan per i prossimi mesi."
