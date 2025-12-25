Franco Ordine , noto giornalista sportivo, è stato uno degli ospiti dell'ultima puntata di Pressing, in onda sulla rete Mediaset. Il giornalista ha volto spendere alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri in ambito Supercoppa Italiana parlando, di conseguenza, della semifinale persa contro il Napoli. Oltre a ciò, Ordine si è poi spostato a parlare dello Scudetto, lanciando anche una frecciatina a chi critica la squadra rossonera. Ecco le sue considerazioni sulla stagione del Milan, e sul sogno scudetto.

“Supercoppa? È una fortuna che il Milan sia uscito dalla semifinale perché non ha la struttura e soprattutto la rosa per poter giocare giovedì la semifinale e lunedì, ovvero ieri la finale. Si sarebbe rovinato il campionato il Milan. Poi lo scudetto, si dice tanto del gioco di Allegri e altre robe. Non succede eh, ma se succede dovete espatriare voi che criticate così il Milan e il suo allenatore”.