Franco Ordine, noto giornalista sportivo, è stato uno degli ospiti dell'ultima puntata di Pressing, in onda sulla rete Mediaset. Il giornalista ha volto spendere alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri in ambito Supercoppa Italiana parlando, di conseguenza, della semifinale persa contro il Napoli. Oltre a ciò, Ordine si è poi spostato a parlare dello Scudetto, lanciando anche una frecciatina a chi critica la squadra rossonera. Ecco le sue considerazioni sulla stagione del Milan, e sul sogno scudetto.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato Ordine: “Supercoppa? È una fortuna che il Milan sia uscito dalla semifinale. Ecco perchè”
CALCIOMERCATO MILAN
Ordine: “Supercoppa? È una fortuna che il Milan sia uscito dalla semifinale. Ecco perchè”
Franco Ordine, giornalista sportivo, è stato ospite di Pressing, in onda sulla rete Mediaset: le parole sul Milan in Supercoppa, eliminato in semifinale dal Napoli
Milan, le parole di ordine—
LEGGI ANCHE: Milan, guarda chi si rivede: Fabbri arbitro con il Verona. Due rigori clamorosi negati in passato e …
“Supercoppa? È una fortuna che il Milan sia uscito dalla semifinale perché non ha la struttura e soprattutto la rosa per poter giocare giovedì la semifinale e lunedì, ovvero ieri la finale. Si sarebbe rovinato il campionato il Milan. Poi lo scudetto, si dice tanto del gioco di Allegri e altre robe. Non succede eh, ma se succede dovete espatriare voi che criticate così il Milan e il suo allenatore”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA