Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato Milan, il rebus Dier per la difesa: tra il fascino del nome e gli infortuni

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, il rebus Dier per la difesa: tra il fascino del nome e gli infortuni

Calciomercato Milan, il rebus Dier per la difesa: tra il fascino del nome e gli infortuni - immagine 1
Un'altra nome che il Milan di Massimiliano Allegri sta tenendo d'occhio è quello di Eric Dier: i problemi dell'operazione
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Un'altra nome che il Milan di Massimiliano Allegri sta tenendo d'occhio è quello di Eric Dier, attualmente in forza al Monaco dopo svariati anni al Tottenham. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il giocatore è stato proposto dal suo entourage al club rossonero. Il calciatore, classe '94, è dotato di quella giusta esperienza che servirebbe al Milan.

Calciomercato Mila, Dier per la difesa

—  

La sua avventura a Monaco, però, non è molto positiva per il momento. Il calciatore ha collezionato solamente 8 presenze stagionali, di cui due in Champions League, ed è scivolato ai margini del progetto a causa di alcuni, e ripetitivi, infortuni muscolari. A gravare una situazione già complessa è stato anche il mancato feeling con la squadra francese.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Rabiot: "Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo diverso. Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto..."

Ad oggi, il Milan e il loro direttore sportivo Igli tare stanno valutando attentamente la situazione, valutando anche i costi dell'operazione, ma i dubbi maggiori rimangono sulla tenuta fisica. Che sia l'uomo giusto per la difesa rossonera di Max Allegri?

Leggi anche
Calciomercato Milan, clamoroso scambio in arrivo? Via Ricci, dentro lui…
Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Joe Gomez: le ultime sul centrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA