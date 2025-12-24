Un'altra nome che il Milan di Massimiliano Allegri sta tenendo d'occhio è quello di Eric Dier: i problemi dell'operazione

Un'altra nome che il Milan di Massimiliano Allegri sta tenendo d'occhio è quello di Eric Dier , attualmente in forza al Monaco dopo svariati anni al Tottenham . Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il giocatore è stato proposto dal suo entourage al club rossonero. Il calciatore, classe '94, è dotato di quella giusta esperienza che servirebbe al Milan.

Calciomercato Mila, Dier per la difesa

La sua avventura a Monaco, però, non è molto positiva per il momento. Il calciatore ha collezionato solamente 8 presenze stagionali, di cui due in Champions League, ed è scivolato ai margini del progetto a causa di alcuni, e ripetitivi, infortuni muscolari. A gravare una situazione già complessa è stato anche il mancato feeling con la squadra francese.