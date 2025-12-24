Pianeta Milan
Calciomercato Milan, muro della società per Ricci: niente scambio con…

Asse Milano-Torino, la verità dietro il possibile scambio tra Milan e Juventus. Ricci non parte, ma per arrivare a Gatti si offre...
Alessia Scataglini

Nelle ultime ore sono circolate delle voci inerenti ad un possibile asse, molto caldo, che collega Milano e Torino. La verità è che la situazione è molto complessa. Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Nicolò Schira, il Milan avrebbe alzato il muro sulla questione legata a Samuele Ricci, giovane centrocampista prelevato per 25 milioni di euro dal Torino questa estate.

Calciomercato Milan, la situazione Ricci-Gatti

Il club rossonero non vuole prendere in considerazione l'idea di inserire il regista italiano in un possibile scambio per far approdare a Milano il difensore della juventus Federico Gatti. Per provare ad accontentare l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri, il Milan avrebbe 'offerto' alla Juventus due profili diversi: Koni De Winter e Santiago Gimenez come contropartite tecniche.

Nonostante questa 'proposta' , la volontà della Juventus è chiara: Federico Gatti, attualmente, è considerato un'elemento importante della rosa bianconera e non vogliono privarsene, specialmente a stagione in corso. Il Milan di Allegri, perciò, torna alla ricerca di un possibile rinforzo per gennaio.

