Milan, Rabiot: “Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo diverso. Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto…”
Nonostante questa 'proposta' , la volontà della Juventus è chiara: Federico Gatti, attualmente, è considerato un'elemento importante della rosa bianconera e non vogliono privarsene, specialmente a stagione in corso. Il Milan di Allegri, perciò, torna alla ricerca di un possibile rinforzo per gennaio.
