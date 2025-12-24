Nelle ultime ore sono circolate delle voci inerenti ad un possibile asse, molto caldo, che collega Milano e Torino. La verità è che la situazione è molto complessa. Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Nicolò Schira, il Milan avrebbe alzato il muro sulla questione legata a Samuele Ricci, giovane centrocampista prelevato per 25 milioni di euro dal Torino questa estate.