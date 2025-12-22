Supercoppa Italiana, le parole di De Siervo

“Noi siamo stati i primi a esportare una competizione all’estero già nel 1993, con la Supercoppa a Washington tra Milan e Torino. Quello che è successo è che nel 2018 abbiamo sottoscritto un accordo strategico con il ministro dello sport Saudita e abbiamo deciso di portare in maniera stabile in Arabia Saudita un evento così. Siamo stati i primi e questo lo rivendichiamo fortemente oggi che l’Arabia Saudita è finalmente uno dei centri mondiali per quanto riguarda alcuni dei più grandi eventi sportivi. Era davvero importante creare un ponte.