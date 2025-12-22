Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste De Siervo: “Primi a portare la Supercoppa all’estero. Già successo nel ’93 con il Milan”

INTERVISTE

De Siervo: “Primi a portare la Supercoppa all’estero. Già successo nel ’93 con il Milan”

De Siervo: “Primi a portare la Supercoppa all’estero. Già successo nel ’93 con il Milan” - immagine 1
In occasione della finale di Supercoppa a Riad tra Napoli e Bologna, l'AD della Lega Serie A Luigi De Siervo ha rilasciato delle parole: l'esempio del Milan nel 1993...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

In occasione della finale di Supercoppa Italiana che si disputerà stasera a Riad tra Napoli e Bologna, l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, è intervenuto a margine del Social Football Summit. Ecco, di seguito, le parole dell'ad sul rapporto del calcio italiano con l'Arabia Saudita:

Supercoppa Italiana, le parole di De Siervo

—  

“Noi siamo stati i primi a esportare una competizione all’estero già nel 1993, con la Supercoppa a Washington tra Milan e Torino. Quello che è successo è che nel 2018 abbiamo sottoscritto un accordo strategico con il ministro dello sport Saudita e abbiamo deciso di portare in maniera stabile in Arabia Saudita un evento così. Siamo stati i primi e questo lo rivendichiamo fortemente oggi che l’Arabia Saudita è finalmente uno dei centri mondiali per quanto riguarda alcuni dei più grandi eventi sportivi. Era davvero importante creare un ponte.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, è fatta per Fullkrug: in serata l'arrivo a Milano

In Italia il calcio è più di una religione. Vogliamo che questa leadership che abbiamo conquistato nel tempo possa essere condivisa con dei paesi ambiziosi come l’Arabia, che hanno all’interno una visione molto importante e che pongono al centro un sistema che tiene insieme il calcio maschile e quello femminile”.

Leggi anche
Tomori sul Milan e Milanello: “E’ pazzesco. Ti rendi conto del peso della maglia”
Milan, Tomori: “In Italia c’è molta più concentrazione su come giocheremo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA