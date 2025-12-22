Fikayo Tomori, difensore del Milan dal 2021, è stato intervistato quest'oggi dai microfoni della BBC Sport. Le sue dichiarazioni hanno trattato diversi temi come, ad esempio, la sua nuova vita in Italia e la questione 'Mondiale'. Ecco, di seguito, un piccolo estratto delle sue dichiarazioni:

Sulla lingua e la vita in Italia: "Anche l'accento viene naturale. Se non parlo con l'accento o non lo attivo, non capiscono. È un modo di vivere diverso, ma la differenza più grande è come ci alleniamo. In Italia c'è molta più concentrazione su come giocheremo, mentre in Inghilterra l'allenamento può essere più fisico e intenso. Quando stavo crescendo c'era uno stereotipo secondo cui i giocatori inglesi non andavano all'estero, ma ora ce ne sono parecchi, il che dimostra che possiamo andare all'estero e adattarci anche a un modo di vivere diverso"