Milan, Tomori: “In Italia c’è molta più concentrazione su come giocheremo”

Fikayo Tomori, difensore del Milan , è stato intervistato dai microfoni della BBC: le sue parole sulla nuova vita in Italia
Alessia Scataglini
Fikayo Tomori, difensore del Milan dal 2021,  è stato intervistato quest'oggi dai microfoni della BBC Sport. Le sue dichiarazioni hanno trattato diversi temi come, ad esempio, la sua nuova vita in Italia e la questione 'Mondiale'. Ecco, di seguito, un piccolo estratto delle sue dichiarazioni:

Milan, Tomori e la sua vita in Italia

Sulla lingua e la vita in Italia: "Anche l'accento viene naturale. Se non parlo con l'accento o non lo attivo, non capiscono. È un modo di vivere diverso, ma la differenza più grande è come ci alleniamo. In Italia c'è molta più concentrazione su come giocheremo, mentre in Inghilterra l'allenamento può essere più fisico e intenso. Quando stavo crescendo c'era uno stereotipo secondo cui i giocatori inglesi non andavano all'estero, ma ora ce ne sono parecchi, il che dimostra che possiamo andare all'estero e adattarci anche a un modo di vivere diverso"

