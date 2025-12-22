“Allegri? Lui è stato anche protagonista di tantissimi video con in sottofondo ‘L’amore non mi basta’ e chiaramente se avrà piacere di venire all’Ippodromo di Milano, lo inviterò molto volentieri“.
“Nuovo stadio a Milano? San Siro è da sempre l’obiettivo di ogni cantante, ma sono dell’idea che i cambiamenti non siano necessariamente negativi. La musica si è molto spesso dovuta adattare a luoghi nati per lo sport. Mi piacerebbe che Milano avesse uno stadio pensato e studiato anche per la musica, non solo per il pallone“
