Emma Marrone: “Allegri? Protagonista con ‘L’amore non mi basta’. Lo inviterò al concerto”

Emma Marrone ultimamente è spopolata parecchio sulle piattaforme social grazie a... Massimiliano Allegri, allenatore del Milan: le motivazioni
Alessia Scataglini

Emma Marrone ultimamente è spopolata parecchio sulle piattaforme social , con un brano musicale uscito ben 12 anni fa. Il merito di tutto ciò a chi va? Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, e a tutti i montaggi social a lui dedicati. Con un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', la cantante ha voluto ringraziare l'allenatore rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Emma Marrone

Mi ha scritto Paulo Dybala: mi ha fatto i complimenti e mi ha detto che la sua home di Instagram è invasa dai video delle sue giocate con la mia canzone. È successo anche con molte squadre come Palermo, Empoli e Sassuolo; sono arrivata persino in Spagna, dove l’Atletico Madrid ha usato il brano per celebrare Fernando Torres“.

Allegri? Lui è stato anche protagonista di tantissimi video con in sottofondo ‘L’amore non mi basta’ e chiaramente se avrà piacere di venire all’Ippodromo di Milano, lo inviterò molto volentieri“.

Nuovo stadio a Milano? San Siro è da sempre l’obiettivo di ogni cantante, ma sono dell’idea che i cambiamenti non siano necessariamente negativi. La musica si è molto spesso dovuta adattare a luoghi nati per lo sport. Mi piacerebbe che Milano avesse uno stadio pensato e studiato anche per la musica, non solo per il pallone

