Emma Marrone ultimamente è spopolata parecchio sulle piattaforme social , con un brano musicale uscito ben 12 anni fa. Il merito di tutto ciò a chi va? Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, e a tutti i montaggi social a lui dedicati. Con un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', la cantante ha voluto ringraziare l'allenatore rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Emma Marrone

“Mi ha scritto Paulo Dybala: mi ha fatto i complimenti e mi ha detto che la sua home di Instagram è invasa dai video delle sue giocate con la mia canzone. È successo anche con molte squadre come Palermo, Empoli e Sassuolo; sono arrivata persino in Spagna, dove l’Atletico Madrid ha usato il brano per celebrare Fernando Torres“.