Sul Milan e Milanello: "È pazzesco. Entri ogni giorno e vedi foto di giocatori come Maldini, Baresi, Kakà, Zlatan (Ibrahimovic) e Nesta. Quindi senti decisamente l'aspettativa sapendo che quei giocatori erano nello stesso edificio. E arriva dai tifosi che incontri in città. Ti rendi conto di quanto peso abbia la maglia. Amo il fatto che siano così orgogliosi del club e che ci sia un'aspettativa che noi dobbiamo rispettare e fare ciò che hanno fatto quelli prima di noi"