Fikayo Tomori, difensore del Milan da ormai quasi 6 lunghi anni, è stato intervistato dai microfoni della BCC in esclusiva, alla quale ha raccontato la sua vita in Italia, ma non solo. Ovviamente, il numero 23 rossonero si è soffermato a parlare del suo Milan, parlando anche del centro sportivo di Milanello. Ecco, di seguito, tute le sue dichiarazioni:
Tomori sul Milan e Milanello: “E’ pazzesco. Ti rendi conto del peso della maglia”
Fikayo Tomori, difensore del Milan è stato intervistato dai microfoni della BBC: le sue parole sulla squadra e su Milanello...
Sul Milan e Milanello: "È pazzesco. Entri ogni giorno e vedi foto di giocatori come Maldini, Baresi, Kakà, Zlatan (Ibrahimovic) e Nesta. Quindi senti decisamente l'aspettativa sapendo che quei giocatori erano nello stesso edificio. E arriva dai tifosi che incontri in città. Ti rendi conto di quanto peso abbia la maglia. Amo il fatto che siano così orgogliosi del club e che ci sia un'aspettativa che noi dobbiamo rispettare e fare ciò che hanno fatto quelli prima di noi"
