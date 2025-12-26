Il calciomercato è un tema molto caro al Milan , che sta cercando di portare a Milano dei rinforzi giusti per Massimiliano Allegri. Ma non si pensa solo a gennaio, anzi, il Milan guarda già a futuro iniziando a muovere i primi passi per la sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riferito da noto esperto di mercato Nicolò Schira, il Milan di Massimiliano Allegri sarebbe ancora interessato a portare a Milanello il serbo Dusan Vlahovic , attaccante della Juventus il cui contatto scade a fine giugno.

L'agente Darko Ristic ha già incontrato il direttore sportivo rossonero Igli Tare nei giorni scorsi per capire meglio la situazione legata a costi e piani futuri. Il serbo si sa, piace molto ad Allegri, che ha avuto la fortuna e l'opportunità di allenarlo durante il suo secondo mandato alla Juventus. Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno degli aggiornamenti a riguardo, ma il diavolo non sembra mollare la presa.