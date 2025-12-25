Calciomercato Milan, attaccante cercasi: costo e numeri di Vlahovic

Parametri, come noto, in linea con i principi di spesa del fondo RedBird Capital, proprietario del Milan. Sull'ingaggio, invece, un po' meno convergenza: il Milan ha un tetto stipendi, per giocatore, fissato a poco più di 5 milioni di euro più bonus per stagione, mentre Vlahovic - in questa sua ultima stagione a Torino - percepisce più del doppio. Si sarebbe potuto trovare un accordo a metà strada? Probabilmente sì, ma la società meneghina ha ritenuto di non poter (o dover) fare il passo più lungo della gamba.

Stagione iniziata bene, poi il brutto infortunio — La stagione 2025-2026 era iniziata anche bene per Vlahovic, con 6 gol e 2 assist in 17 partite, alla media di un gol/assist ogni 109' (appena 874' in campo in bianconero tra Serie A e Champions League). Poi, un infortunio in Juventus-Cagliari del 29 novembre scorso lo ha messo k.o.. Operato a Londra per la lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore lungo di sinistra, il serbo dovrà stare fuori almeno fino a marzo. Ora, se Allegri si impuntasse nuovamente su Vlahovic, il Milan avrebbe davanti a sé due strade.

La prima: prenderlo subito, nel calciomercato di gennaio, benché indisponibile, per poterlo sfruttare già negli ultimi mesi di questa stagione. La seconda: aspettare fine stagione, mettendolo sotto contratto dal prossimo 1° luglio, per la stagione 2026-2027. Nel primo caso, dovrebbe riconoscere qualcosa per il cartellino alla Juve: una cifra, a questo punto, che viste le condizioni di salute e contrattuali, non sarebbe superiore ai 10-15 milioni di euro). Nel secondo caso, il cartellino sarebbe gratis. Da capire, in entrambe le situazioni, quanto vorrebbe Darko Ristic, il suo procuratore, alla voce 'commissioni'.

A 25 anni ha già più di 100 gol con Fiorentina e Juventus — In ogni caso, il nodo-stipendio resterebbe quello da risolvere: il lungo infortunio e l'impossibilità di confermare gli attuali parametri economici, potrebbero far rientrare anche il contratto di Vlahovic nei paletti del Milan di RedBird. Varrebbe la pena correre il rischio? Noi diciamo di sì. D'altronde, a 25 anni, Vlahovic ha già numeri molto importanti: 49 gol in 108 gare con la Fiorentina e 64 gol in 162 gare con la Juventus.