Calciomercato Milan, ecco l’attaccante: costo e numeri di Füllkrug

In vista della sessione invernale di calciomercato che andrà in scena dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026, il Milan ha deciso di riprovarci: puntare su un altro attaccante. Il budget del club di Via Aldo Rossi non è altissimo. Ecco perché, alla fine, il Diavolo ha optato per l'opzione 'low cost' in attacco: Niclas Füllkrug.

Classe 1993, ex Werder Brema, Norimberga e Hannover, Füllkrug è esploso - piuttosto tardi - con la maglia del Borussia Dortmund. Imponendosi, contemporaneamente, anche con quella della Nazionale della Germania. Il Milan lo ha già seguito, con estremo interesse e trattato nell'estate 2024, quando il giocatore aveva realizzato 16 gol e fornito 10 assist in 46 partite tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League. Guidando, tra l'altro, i gialloneri fino alla finale di Champions, poi persa 0-2 contro il Real Madrid.

Poteva arrivare già nel 2024. Preso in prestito con diritto — Il Diavolo, però, vista l'età già avanzata del centravanti tedesco, avrebbe voluto investire su di lui circa 15 milioni di euro e non di più (poco meno, infatti, la cifra spesa per prendere poi Álvaro Morata dall'Atlético Madrid). Il West Ham non si fece problemi, sborsandone circa il doppio (27,5) e portando Füllkrug a Londra. L'esperienza inglese dell'attaccante, però, non è stata di certo edificante: 3 gol e 2 assist in 877' diluiti in 20 presenze l'anno passato; nulla in 413' diluiti in 9 presenze nella stagione in corso.

Gli 'Hammers', stanchi di lui, lo hanno iscritto alla lista dei partenti e il Milan, in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, ha puntato su di lui. In estate, poi, vedremo cosa farà il Diavolo per il reparto.