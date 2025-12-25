Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, ecco l’attaccante: costo e numeri di Füllkrug

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, ecco l’attaccante: costo e numeri di Füllkrug

Calciomercato Milan, ecco l'attaccante: costo e numeri di Füllkrug
Il Milan ha rinforzato l'attacco. Un 'numero 9' vecchio stampo, da area di rigore, per la sessione invernale di calciomercato e Niclas Füllkrug, tedesco classe 1993 in uscita dal West Ham, è stata l'immediata soluzione 'low cost' per i rossoneri
Daniele Triolo Redattore 

Poco meno di un anno fa, tra gennaio e febbraio 2025, il Milan ha investito ben 30,2 milioni di euro più bonus per prelevare, dal Feyenoord, il centravanti messicano Santiago Giménez. Qualche mese più tardi, tra agosto e settembre 2025, ecco un'altra spesa massima, 37 milioni di euro più bonus, per aggiungere all'attacco rossonero anche Christopher Nkunku, strappato al Chelsea. Quasi 70 milioni di euro spesi per due attaccanti che, fin qui, hanno fallito su tutta la linea o quasi.

Calciomercato Milan, Füllkrug per l'attacco

—  

Il Milan, di fatto, non è ancora riuscito a colmare il vuoto lasciato dall'addio di Olivier Giroud, al termine della stagione 2023-2024, ovvero quello di un bomber da area di rigore. Un centravanti vecchio stampo, bravo a fare reparto da solo, a sgomitare con i difensori, capace di prenderle tutte di testa negli ultimi sedici metri e di buttare dentro quei 'gol sporchi', quelli tanto cari a Filippo Inzaghi per capirci. Insomma, un attaccante in grado di spostare gli equilibri, tramutando magari una stagione da semplicemente positiva in vincente.

LEGGI ANCHE

In vista della sessione invernale di calciomercato che andrà in scena dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026, il Milan ha deciso di riprovarci: puntare su un altro attaccante. Il budget del club di Via Aldo Rossi non è altissimo. Ecco perché, alla fine, il Diavolo ha optato per l'opzione 'low cost' in attacco: Niclas Füllkrug.

Classe 1993, ex Werder Brema, Norimberga e Hannover, Füllkrug è esploso - piuttosto tardi - con la maglia del Borussia Dortmund. Imponendosi, contemporaneamente, anche con quella della Nazionale della Germania. Il Milan lo ha già seguito, con estremo interesse e trattato nell'estate 2024, quando il giocatore aveva realizzato 16 gol e fornito 10 assist in 46 partite tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League. Guidando, tra l'altro, i gialloneri fino alla finale di Champions, poi persa 0-2 contro il Real Madrid.

Poteva arrivare già nel 2024. Preso in prestito con diritto

—  

Il Diavolo, però, vista l'età già avanzata del centravanti tedesco, avrebbe voluto investire su di lui circa 15 milioni di euro e non di più (poco meno, infatti, la cifra spesa per prendere poi Álvaro Morata dall'Atlético Madrid). Il West Ham non si fece problemi, sborsandone circa il doppio (27,5) e portando Füllkrug a Londra. L'esperienza inglese dell'attaccante, però, non è stata di certo edificante: 3 gol e 2 assist in 877' diluiti in 20 presenze l'anno passato; nulla in 413' diluiti in 9 presenze nella stagione in corso.

Gli 'Hammers', stanchi di lui, lo hanno iscritto alla lista dei partenti e il Milan, in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, ha puntato su di lui. In estate, poi, vedremo cosa farà il Diavolo per il reparto.

Leggi anche
Calciomercato Milan, la disastrosa sessione del 2024-25: da Gimenez a Joao Felix
Calciomercato Milan, difensore cercasi: costo e numeri di Sergio Ramos

© RIPRODUZIONE RISERVATA