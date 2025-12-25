Calciomercato Milan, ecco l’attaccante: costo e numeri di Füllkrug

Milan, Rabiot: “Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo diverso. Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto…”
In vista della sessione invernale di calciomercato che andrà in scena dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026, il Milan ha deciso di riprovarci: puntare su un altro attaccante. Il budget del club di Via Aldo Rossi non è altissimo. Ecco perché, alla fine, il Diavolo ha optato per l'opzione 'low cost' in attacco: Niclas Füllkrug.
Classe 1993, ex Werder Brema, Norimberga e Hannover, Füllkrug è esploso - piuttosto tardi - con la maglia del Borussia Dortmund. Imponendosi, contemporaneamente, anche con quella della Nazionale della Germania. Il Milan lo ha già seguito, con estremo interesse e trattato nell'estate 2024, quando il giocatore aveva realizzato 16 gol e fornito 10 assist in 46 partite tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League. Guidando, tra l'altro, i gialloneri fino alla finale di Champions, poi persa 0-2 contro il Real Madrid.
Poteva arrivare già nel 2024. Preso in prestito con diritto—
Il Diavolo, però, vista l'età già avanzata del centravanti tedesco, avrebbe voluto investire su di lui circa 15 milioni di euro e non di più (poco meno, infatti, la cifra spesa per prendere poi Álvaro Morata dall'Atlético Madrid). Il West Ham non si fece problemi, sborsandone circa il doppio (27,5) e portando Füllkrug a Londra. L'esperienza inglese dell'attaccante, però, non è stata di certo edificante: 3 gol e 2 assist in 877' diluiti in 20 presenze l'anno passato; nulla in 413' diluiti in 9 presenze nella stagione in corso.
Gli 'Hammers', stanchi di lui, lo hanno iscritto alla lista dei partenti e il Milan, in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, ha puntato su di lui. In estate, poi, vedremo cosa farà il Diavolo per il reparto.
