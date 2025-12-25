Il Milan ha chiuso tanti colpi nella sua storia a gennaio. Come non ricordare l'arrivo di Ronaldo il Fenomeno in rossonero, l'arrivo di Pato, l'arrivo di van Bommel e tanti altri colpi. Ricordate però la campagna acquisti dello scorso anno? Il Diavolo cambiò faccia alla ricerca di una sferzata stagionale per raggiungere gli ottavi di Champions e qualificarsi all'edizione della stagione successiva. Tutti obiettivi falliti. Ecco i tre colpi più importanti e sbagliati dell'inverno 2024-25 (tutti i dati del pezzo dal sito transfermarkt.it). PROSSIMA SCHEDA>>>