Calciomercato Milan – Quali colpi a gennaio? L’analisi delle ultime stagioni

Zlatan Ibrahimovic (consulente RedBird per AC Milan) è ultimamente un po' inviso ai tifosi | Milan News (Getty Images)

Il calciomercato invernale per il Milan è spesso una lotteria. La necessità di raddrizzare una stagione al di sotto delle aspettative o di sopperire a lacune gravi della rosa, dettate magari dagli infortuni, porta le squadre a fare scelte che probabilmente, in altri contesti, non farebbero. Eppure gennaio, a volte, può anche significare grandi colpi o colpi di fortuna. Il club rossonero, dal canto suo, ha spesso fatto la voce del leone a gennaio e anche quest'anno potrebbero arrivare innesti importanti.