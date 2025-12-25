Calciomercato Milan, difensore cercasi: costo e numeri di Sergio Ramos

L'opportunità potrebbe essere Sergio Ramos. Il classe 1986 è pronto a tornare nel calcio europeo e sembra che il campionato italiano possa essere la destinazione ideale per chiudere una carriera leggendaria tra club e nazionale spagnola, con cui si è laureato Campione del Mondo nel 2010 e Campione d'Europa nel 2008 e nel 2012. Al Milan incontrerebbe di nuovo un grande amico, Luka Modric, con cui ha condiviso tanti anni di carriera a Madrid, vincendo 4 Champions League, 4 Coppe del Mondo per Club, 3 Supercoppe Europee, 2 campionati della Liga e una Coppa di Spagna.

Numeri e costi dell'ex capitano 'blanco' — Nell'ultima stagione, l'ex capitano del Real ha giocato 17 partite totali, segnando 2 gol e ricevendo ben 8 cartellini gialli, tratto distintivo di Ramos da sempre. Nell'ultima stagione europea, con la maglia del Siviglia ha disputato 28 partite in Liga all'età di 38 anni, trovando la via delle rete in tre occasioni, a testimonianza del fatto che Sergio può ancora essere un uomo decisivo nei momenti clou della stagione.

I costi dell'operazione non sarebbero di certo proibitivi. Il prezzo del cartellino sarebbe nullo, visto che il contratto con il suo attuale club messicano, il Monterrey scade a fine dicembre. Anche per quanto riguarda le cifre del contratto ci siamo. Al Monterrey ha percepito uno stipendio composto da una parte fissa di 4 milioni di dollari e diversi bonus legati a presenze che hanno contribuito ad alzare il guadagno mensile totale. Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex Siviglia sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio per regalarsi gli ultimi mesi di calcio europeo, magari a Milano con la maglia rossonera.