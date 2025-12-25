Milan, un tesoretto in prestito: i numeri di Álex Jiménez al Bournemouth

Milan, Rabiot: “Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo diverso. Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto…”
Milan, ecco come sta andando Álex Jiménez al Bournemouth—
Sembrava poter diventare, dopo l'esordio con Stefano Pioli e la continuità trovata nell'interregno portoghese di Paulo Fonseca e Sérgio Conceição, una colonna nel Milan anche con Massimiliano Allegri, in questa stagione 2025-2026, poiché elemento perfetto da 'quinto di centrocampo' nel 3-5-2. Dalla capacità, poi, di giocare tanto a destra quanto a sinistra. Invece, punito con una settimana di 'retrocessione' nell'Under 23 per qualche ritardo di troppo agli allenamenti durante il periodo estivo, Álex Jiménez non ha instaurato un bel feeling con il tecnico livornese ed è stato messo sul mercato.
È passato, dunque, lo scorso 1° settembre 2025 al Bournemouth, compagine che milita nella Premier League inglese, in prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con obbligo di riscatto (fissato a 18,5), condizionato: per far sì che le 'Cherries' acquisiscano il cartellino del laterale iberico a titolo definitivo, Álex Jiménez dovrà partire titolare in almeno il 50% delle partite della squadra affidata al manager basco Andoni Iraola. Qualora il Bournemouth lo trattenesse, decadrebbe la clausola di 'recompra' in mano al Real Madrid per il 2026.
Deve giocare titolare il 50% delle partite per essere riscattato—
Per il Milan, l'incasso - totale - di 20 milioni di euro sarebbe di vitale importanza per il bilancio. Non va dimenticato, infatti, come il club di Via Aldo Rossi dovrà coprire un 'buco' di circa 40 milioni di euro entro il prossimo 30 giugno 2026. Il motivo, la mancata partecipazione alla Champions League in questa stagione? Ma c'è possibilità che il Bournemouth riscatti il cartellino di Álex Jiménez?
Finora il classe 2005 ha disputato 801' in Premier League, diluiti nell'arco di 13 presenze. Sulle 17 partite fin qui giocate dai rossoneri in Premier, Álex Jiménez è partito titolare in 9 di queste. Insomma, più o meno siamo nell'ambito del riscatto obbligatorio. Ma siamo sicuri che sarà fatto scattare? Ai posteri l'ardua sentenza.
