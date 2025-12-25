Milan, un tesoretto in prestito: i numeri di Álex Jiménez al Bournemouth

Nell'estate 2025, il difensore spagnolo Álex Jiménez si è trasferito in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Milan al Bournemouth: vediamo, dunque, come sta andando la sua stagione in Inghilterra con la maglia delle 'Cherriers'

Il 25 luglio 2023 il Milan , dalla 'cantera' del Real Madrid , prelevò in prestito il giovane, promettente laterale spagnolo Álex Jiménez . L'obiettivo, aggregarlo inizialmente al Milan Primavera per valutarne, poi, la promozione in Prima Squadra . Nell'annata 2023-2024 , quindi, il giocatore iberico ha totalizzato, sì, 19 presenze con la Primavera del Diavolo, ma ha avuto modo di esordire nei 'grandi' in Serie A e in Coppa Italia , per un totale di 5 partite.

Milan convinto dalle qualità di Álex Jiménez che, dunque, è stato riscattato a titolo definitivo per 5 milioni di euro dai rossoneri il 1° luglio 2024. Il Real Madrid, però, ha mantenuto, per l'occasione due clausole di riacquisto: una da 9 milioni di euro (scaduta nell'estate 2025) e una da 12 milioni di euro (esercitabile entro l'estate 2026). Álex Jiménez, nella sua seconda annata in Italia, si è diviso tra Milan Futuro (18 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie C, con 4 gol) e Prima Squadra (28 presenze, con 2 assist).