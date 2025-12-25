Calciomercato Milan, da Piatek a Paquetà: i flop recenti a gennaio

Oltre ad alcuni errori 'storici' del Diavolo sul mercato (leggi qui, e leggi qui), il Milan, nelle scorse sessione di calciomercato invernali, si è mosso molto. Non sempre i colpi chiusi dal Diavolo hanno pagato l'investimento fatto, anzi. Sono stati tanti i flop recenti con la maglia del Milan. Ecco alcune delle decisioni sbagliate recenti dei rossoneri durante l'inverno (tutti i dati del pezzo dal sito transfermarkt.it). PROSSIMA SCHEDA>>>