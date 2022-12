Mercato Milan: i cinque peggiori acquisti della sessione invernale

Gennaio 2015, il Milan ha tanti infortuni in difesa e Filippo Inzaghi sulla panchina chiede ad Adriano Galliani un tappabuchi. Ecco che l'ex amministratore delegato rossonero se ne esce con Salvatore Bocchetti, in prestito dallo Spartak Mosca, dove ovviamente a fine stagione è tornato. Certo, non doveva essere niente più che un rincalzo low cost in caso di emergenza, ma Bocchetti non ha certo lasciato il segno in rossonero. Il suo acquisto resta tra quelli da dimenticare a gennaio.