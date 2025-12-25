Il Milan potrebbe pensare anche ad alcuni giocatori in scadenza a giugno 2026. Il Diavolo, infatti, potrebbe anche guardare alle occasioni di calciomercato per completare i vari reparti. Quale modo migliore se non puntare sui giocatori che potrebbero arrivare gratis dal punto di vista del cartellino? Pensiamo ad esempio all'attacco, dove il Milan potrebbe cercare ancora il giocatore ideale per Massimiliano Allegri. Ecco alcune opzioni in scadenza a giugno 2026 che potrebbero essere molto interessanti per il club. PROSSIMA SCHEDA>>>
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, attaccanti in scadenza nel 2026: ecco le opportunità
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, attaccanti in scadenza nel 2026: ecco le opportunità
Calciomercato Milan, non solo gennaio, il club potrebbe pensare anche all'estate. Tante le opportunità a parametro zero: ecco alcuni nomi per l'attacco
© RIPRODUZIONE RISERVATA