Stasera, alle ore 20:45 , il 'Monday Night' Roma-Genoa allo stadio 'Olimpico' con Daniele De Rossi , allenatore dei liguri, che tornerà da avversario con quella che è stata la squadra della sua vita nella carriera da calciatore. Spazio, poi, all'importanza che l'esterno offensivo kosovaro Edon Zhegrova ha nell'ultima mezzora delle partite della Juventus .

Alla Fiorentina sta per insediarsi il nuovo responsabile dell'area tecnica, Fabio Paratici e, come prima mossa, ribadirà la fiducia all'allenatore Paolo Vanoli. Chi, invece, non ha più fiducia - più specificatamente verso le direzioni arbitrali - è la Lazio di Claudio Lotito. Lettera di fuoco alla Lega Serie A per i presunti torti arbitrali subiti nelle ultime partite.