Prima pagina Corriere dello Sport: 'Milan, Nkunku (doppietta) e Pulisic firmano il 3-0 sul Verona'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 29 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 29 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della bagarre in zona Scudetto. Vincono, infatti, tutte le prime e la classifica attuale recita Inter 36, Milan 35 e Napoli 34. I nerazzurri sbancano Bergamo: stende l'Atalanta (1-0) il gol di Lautaro Martínez a metà ripresa. Ma che errori gravi di Berat Djmsiti (nell'occasione della rete interista) e di Lazar Samardzic!

3-0, invece, del Milan a 'San Siro' contro l'Hellas Verona. I rossoneri di Massimiliano Allegri a segno con Christian Pulisic e una doppietta del ritrovato Christopher Nkunku. Altra doppietta, ma di Rasmus Højlund, per il 2-0 del Napoli in casa della Cremonese.

Stasera, alle ore 20:45, il 'Monday Night' Roma-Genoa allo stadio 'Olimpico' con Daniele De Rossi, allenatore dei liguri, che tornerà da avversario con quella che è stata la squadra della sua vita nella carriera da calciatore. Spazio, poi, all'importanza che l'esterno offensivo kosovaro Edon Zhegrova ha nell'ultima mezzora delle partite della Juventus.

Alla Fiorentina sta per insediarsi il nuovo responsabile dell'area tecnica, Fabio Paratici e, come prima mossa, ribadirà la fiducia all'allenatore Paolo Vanoli. Chi, invece, non ha più fiducia - più specificatamente verso le direzioni arbitrali - è la Lazio di Claudio Lotito. Lettera di fuoco alla Lega Serie A per i presunti torti arbitrali subiti nelle ultime partite.

