3-0, invece, del Milan a 'San Siro' contro l'Hellas Verona. I rossoneri di Massimiliano Allegri a segno con Christian Pulisic e una doppietta del ritrovato Christopher Nkunku. Altra doppietta, ma di Rasmus Højlund, per il 2-0 del Napoli in casa della Cremonese.
Stasera, alle ore 20:45, il 'Monday Night' Roma-Genoa allo stadio 'Olimpico' con Daniele De Rossi, allenatore dei liguri, che tornerà da avversario con quella che è stata la squadra della sua vita nella carriera da calciatore. Spazio, poi, all'importanza che l'esterno offensivo kosovaro Edon Zhegrova ha nell'ultima mezzora delle partite della Juventus.
Alla Fiorentina sta per insediarsi il nuovo responsabile dell'area tecnica, Fabio Paratici e, come prima mossa, ribadirà la fiducia all'allenatore Paolo Vanoli. Chi, invece, non ha più fiducia - più specificatamente verso le direzioni arbitrali - è la Lazio di Claudio Lotito. Lettera di fuoco alla Lega Serie A per i presunti torti arbitrali subiti nelle ultime partite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA