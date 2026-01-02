Calciomercato Milan, continua la stagione dei rossoneri, ma siamo anche nel pieno del mercato invernale. Una sessione che di solito serve per rinforzare la rosa e andare alla ricerca di occasioni. Allegri, infatti, potrebbe avere bisogno di altri giocatori per competere e ottenere l'obiettivo primario, ovvero rientrare in Champions League, con il sogno Scudetto sempre nel cassetto. Il club, comunque, potrebbe anche lavorare sul futuro del club. PROSSIMA SCHEDA