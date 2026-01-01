"Allora Nkunku non mi risulta che voglia andare, il Milan chiede sicuramente la cessione definitiva, o cash adesso o obbligo a 30/35 milioni di euro. Il Fenerbahçe non sappiamo che cosa ne pensi di questa richiesta, è però questa voglia sempre del Milan di cedere. Abbiamo un giocatore e via cediamo, non aspettiamo neanche tre mesi, se arriva l’offerta via. Sempre questo tambur battente, se arriva l’offerta via - ha chiosato, piuttosto polemicamente, Pellegatti sulle scelte di calciomercato del Milan -. Allora via Sandro Tonali, e siamo meno forti, via Tijjani Reijnders e siamo meno forti, via Theo Hernandez e siamo meno forti".