Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha parlato - in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube' - della possibile cessione dell'attaccante francese Christopher Nkunku al Fenerbahçe in questo calciomercato
Daniele Triolo 

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha parlato - in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube' - della possibile cessione dell'attaccante francese Christopher Nkunku al Fenerbahçe, ma non soltanto. Ecco le sue dichiarazioni.

"Dopo tante prestazioni pallide, Nkunku fa due gol e arriva questa offerta dal Fenerbahçe. Diamo un aggiornamento: Gianluca Di Marzio sostiene che c’è questo eventuale interessamento ma il giocatore non vuole lasciare il Milan. Devo verificare, come devo verificare il nome di Radu Drăgușin, giocatore del Tottenham. Fino adesso non ho risposte, ho letto di Drăgușin e Nkunku. Anche a me risulta che Nkunku non voglia andare via perché vuole andare al mondiale e la vetrina del calcio italiano è più vicina al calcio francese".

"Allora Nkunku non mi risulta che voglia andare, il Milan chiede sicuramente la cessione definitiva, o cash adesso o obbligo a 30/35 milioni di euro. Il Fenerbahçe non sappiamo che cosa ne pensi di questa richiesta, è però questa voglia sempre del Milan di cedere. Abbiamo un giocatore e via cediamo, non aspettiamo neanche tre mesi, se arriva l’offerta via. Sempre questo tambur battente, se arriva l’offerta via - ha chiosato, piuttosto polemicamente, Pellegatti sulle scelte di calciomercato del Milan -. Allora via Sandro Tonali, e siamo meno forti, via Tijjani Reijnders e siamo meno forti, via Theo Hernandez e siamo meno forti".

