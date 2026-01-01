Ci riuscirà? Sì, a patto, però, che vengano rispettate alcune condizioni. Il Milan dovrà ottenere, entro le ore 16:00 di domani, il visto di esecutività del trasferimento da parte della Lega Serie A ed aver ovviamente depositato, in via telematica, la richiesta di tesseramento per Füllkrug. Inoltre, la F.I.G.C. chiede, sempre entro le ore 16:00 di domani, l'invio via PEC alla Lega della variazione dell'elenco dei 25 calciatori della lista per la Serie A.
Cosa farà, passo dopo passo, il Milan per tesserarlo in tempo—
Per 'La Gazzetta dello Sport', il Milan non è preoccupato: è tutto pronto e, al 99%, non ci saranno problemi. Domani il club di Via Aldo Rossi depositerà, in mattinata, i documenti firmati con il West Ham. Si procederà quindi al trasferimento, con l'inserimento dei dati nel sistema da parte dei due club: una procedura per cui sono necessari pochi minuti. Tutto quindi fa pensare che il tedesco entrerà nella lista dei Milan molto prima delle 16:00. Lui, comunque, volerà in Sardegna con i rossoneri, pronto all'uso.
