CAGLIARI-MILAN

Cagliari-Milan, corsa contro il tempo per tesserare Füllkrug: la sensazione dei rossoneri

Cagliari-Milan, Füllkrug ci sarà o no? Ecco tutti i passi dei rossoneri per portarlo in Sardegna
Corsa contro il tempo, in casa rossonera, per tesserare Niclas Füllkrug, centravanti tedesco prelevato dal West Ham, in tempo per Cagliari-Milan di domani sera alla 'Unipol Domus'. Ecco le ultime news sulla delicata questione
Domani, venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 20:45, si disputerà, alla 'Unipol Domus' di Cagliari, la sfida Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 e i rossoneri di Massimiliano Allegri, per poter contare sul nuovo acquisto Niclas Füllkrug sin da subito, dovranno prima portare a termine - entro le ore 16:00 di domani - una serie di passaggi burocratici.

Cagliari-Milan, il giorno del debutto di Füllkrug?

Füllkrug, prelevato in prestito gratuito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro dagli inglesi del West Ham, si allena già da qualche giorno a Milanello con la squadra di Allegri, grazie al nulla osta concesso dagli 'Hammers' e, grazie ad una deroga della Lega Serie A per gli acquisti di Cagliari e Milan, potrebbe scendere in campo (a gara in corso, viste le condizioni fisiche non eccellenti), già domani sera contro i rossoblu di Fabio Pisacane.

Ci riuscirà? Sì, a patto, però, che vengano rispettate alcune condizioni. Il Milan dovrà ottenere, entro le ore 16:00 di domani, il visto di esecutività del trasferimento da parte della Lega Serie A ed aver ovviamente depositato, in via telematica, la richiesta di tesseramento per Füllkrug. Inoltre, la F.I.G.C. chiede, sempre entro le ore 16:00 di domani, l'invio via PEC alla Lega della variazione dell'elenco dei 25 calciatori della lista per la Serie A.

Cosa farà, passo dopo passo, il Milan per tesserarlo in tempo

Per 'La Gazzetta dello Sport', il Milan non è preoccupato: è tutto pronto e, al 99%, non ci saranno problemi. Domani il club di Via Aldo Rossi depositerà, in mattinata, i documenti firmati con il West Ham. Si procederà quindi al trasferimento, con l'inserimento dei dati nel sistema da parte dei due club: una procedura per cui sono necessari pochi minuti. Tutto quindi fa pensare che il tedesco entrerà nella lista dei Milan molto prima delle 16:00. Lui, comunque, volerà in Sardegna con i rossoneri, pronto all'uso.

