Cosa farà, passo dopo passo, il Milan per tesserarlo in tempo

Per 'La Gazzetta dello Sport', il Milan non è preoccupato: è tutto pronto e, al 99%, non ci saranno problemi. Domani il club di Via Aldo Rossi depositerà, in mattinata, i documenti firmati con il West Ham. Si procederà quindi al trasferimento, con l'inserimento dei dati nel sistema da parte dei due club: una procedura per cui sono necessari pochi minuti. Tutto quindi fa pensare che il tedesco entrerà nella lista dei Milan molto prima delle 16:00. Lui, comunque, volerà in Sardegna con i rossoneri, pronto all'uso.