Ex Milan, il 2025 di Donnarumma: i suoi numeri al Manchester City

Milan, Donnarumma è stato uno dei leader della corsa del PSG al trionfo in Champions League. L'ex portiere rossonero è finito con merito nella top 10 del Pallone D'Oro di questa stagione e ha permesso ai francese di passare il turno in Europa contro Arsenal, Aston Villa e Liverpool. Contro le squadre inglesi, infatti, l'estremo difensore italiano ha compiuto parate davvero eccezionali. Questo però non è bastato per restare al PSG: il club francese, per decisione di Luis Enrique, ha scelto di puntare su Chevalier in porta. Donnarumma ha ricordato il suo esordio con il Milan datato più di 10 anni fa. 25 ottobre del 2015 alla giovane età di 16 anni, contro il Sassuolo. All'epoca Donnarumma fu schierato titolare da Sinisa Mihajlovic. "Orgoglioso di aver fatto il mio debutto professionale nella bellissima partita di 10 anni fa", questo il ricordo social di Donnarumma. Il portiere lasciò il Milan a parametro zero per sposare il progetto PSG. Un copione che si potrebbe ripetere a giugno 2026 con Mike Maignan.