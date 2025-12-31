Milan, senti Pedullà: 'Nkunku? Mai giudicare dopo pochi mesi in Italia...'

Pedullà ha poi continuato: "Ma non è mai andato, è appena arrivato, l’hanno messo in un ruolo non suo, si deve adattare. Il Milan del primo tempo ha avuto il gol di Pulisic all’interno di una prestazione brutta, noiosa, però quando sblocchi nel recupero, la partita prende una piega diversa. Quindi Pulisic ha sbloccato Nkunku perché ha avuto la consegna del pallone sul rigore. Poi con la gran regia di Modric, Nkunku si è fatto trovare pronto. Si è sbloccato dunque, è entrato in altre azioni, basta poco. Non è la tecnica, bisogna soltanto sbloccare l’aspetto psicologico".