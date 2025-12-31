Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Pedullà: “Nkunku? Sbagliato giudicare dopo 3/4 mesi in Italia. Si è sbloccato a livello psicologico”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Pedullà: “Nkunku? Sbagliato giudicare dopo 3/4 mesi in Italia. Si è sbloccato a livello psicologico”

Milan, senti Pedullà: 'Nkunku? Mai giudicare dopo pochi mesi in Italia...'
Il noto giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà ha commentato su YouTube la prestazione di Christopher Nkunku contro il Verona. Ecco le sue parole
Redazione

In uno degli ultimi video pubblicati sul suo canale YouTube, il giornalista esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, ha commentato la prestazione di Christopher Nkunku contro il Verona di Zanetti, in cui ha segnato una doppietta e sembra essersi, finalmente, sbloccato a livello mentale. Ecco le parole di Pedullà.

Milan, senti Pedullà su Nkunku

—  

"Io ho sempre detto che giudicare i calciatori dopo 3/4 mesi di esperienza in Italia è la cosa peggiore ci potesse essere. Quindi sotto questo punto di vista bisognerebbe aspettare. Non è che Nkunku adesso risolve tutti i problemi del Milan, ma di sicuro questa doppietta lo può aiutare a ritrovare un po’ di serenità. Ma 4/5 mesi sono pochi per dire l’abbiamo bocciato perché poi quelli che lo hanno bocciato lo ripropongono 'sorpresa, è tornato' ".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Nkunku può davvero essere il vero colpo del mercato di gennaio per il Milan: ecco perché>>>

Pedullà ha poi continuato: "Ma non è mai andato, è appena arrivato, l’hanno messo in un ruolo non suo, si deve adattare. Il Milan del primo tempo ha avuto il gol di Pulisic all’interno di una prestazione brutta, noiosa, però quando sblocchi nel recupero, la partita prende una piega diversa. Quindi Pulisic ha sbloccato Nkunku perché ha avuto la consegna del pallone sul rigore. Poi con la gran regia di Modric, Nkunku si è fatto trovare pronto. Si è sbloccato dunque, è entrato in altre azioni, basta poco. Non è la tecnica, bisogna soltanto sbloccare l’aspetto psicologico".

Leggi anche
Sabatini: “Il Milan festeggia Nkunku. Ecco perché lo spogliatoio rossonero è un buon...
Pulisic è continuamente sottovalutato, ma i suoi numeri parlano: il confronto con Thuram …

© RIPRODUZIONE RISERVATA