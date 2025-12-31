Milan, Sabatini: 'Sul rigore di Nkunku si è capita la bontà del gruppo'

Pianeta Milan
Sabatini: “Il Milan festeggia Nkunku. Ecco perché lo spogliatoio rossonero è un buon gruppo…”

Il noto giornalista Sandro Sabatini ha commentato su YouTube la vittoria del Milan contro il Verona, sottolineando la prestazione di Christopher Nkunku e un momento molto significativo in occasione del rigore calciato e segnato dal francese
Dopo la grande vittoria del Milan di Massimiliano Allegri contro il Verona di Paolo Zanetti, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato il successo rossonero, soffermandosi sulla doppietta di Christopher Nkunku e su un episodio significativo accaduto al momento del calcio di rigore. Ecco le parole di Sabatini dal suo ultimo video su YouTube.

"Il Milan è comunque pronto a festeggiare un giocatore ritrovato che è Nkunku, perché il primo gol è stato anche il primo palloncino rosso di Nkunku per festeggiare, poi è arrivata anche la doppietta".

Sabatini ha poi aggiunto: "C’è stato anche qualcosa di molto significativo che non è il gol. Non è il fatto che il giocatore si sia sbloccato, ma soprattutto il particolare che a volte diventa molto significativo che distingue le squadre che hanno un buon gruppo da chi non ha uno spogliatoio non tanto compatto. Quando c’è stato da calciare il rigore del 2-0, non un rigore superfluo, Pulisic e Modric hanno consegnato il pallone a Nkunku per farlo sbloccare, per dirgli sei uno dei nostri, adesso tocca a te. Lui ha festeggiato, ha segnato il secondo gol".

