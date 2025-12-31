Milan, Sabatini: 'Sul rigore di Nkunku si è capita la bontà del gruppo'

Sabatini ha poi aggiunto: "C’è stato anche qualcosa di molto significativo che non è il gol. Non è il fatto che il giocatore si sia sbloccato, ma soprattutto il particolare che a volte diventa molto significativo che distingue le squadre che hanno un buon gruppo da chi non ha uno spogliatoio non tanto compatto. Quando c’è stato da calciare il rigore del 2-0, non un rigore superfluo, Pulisic e Modric hanno consegnato il pallone a Nkunku per farlo sbloccare, per dirgli sei uno dei nostri, adesso tocca a te. Lui ha festeggiato, ha segnato il secondo gol".