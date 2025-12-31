Milan, l'ultimo giorno del 2025 è comunque ricco di molte notizie. Siamo a un passo dall'inizio del calciomercato di gennaio ed è normale che circolino notizie su notizie. Il Diavolo avrebbe inviato un'offerta per un giocatore interessante. Occhio al clamoroso scambio con la Juventus e l'opzione in difesa. Voci dalla Turchia su Nkunku. Allarme attacco verso il Cagliari. Ecco le top news di Pianeta Milan del 31 dicembre 2025. PROSSIMA SCHEDA>>>