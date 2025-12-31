Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Pulisic è continuamente sottovalutato, ma i suoi numeri parlano: il confronto con Thuram …

ULTIME MILAN NEWS

Pulisic è continuamente sottovalutato, ma i suoi numeri parlano: il confronto con Thuram …

Pulisic è continuamente sottovalutato, ma i suoi numeri parlano: il confronto con Thuram ...
Milan, Pulisic continua a segnare, ma è molto spesso sottovalutato nelle analisi sulle sue prestazioni e in confronto ad altri giocatori in Serie A
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan continua la sua stagione con l'obiettivo primario di tornare nelle prime quattro squadre del campionato per giocarsi la prossima stagione la Champions League. Il prossimo 2 gennaio si torna in campo in trasferta contro una squadra in forma come il Cagliari di Pisacane. Chi sta trascinando il Diavolo è anche Pulisic, vero bomber del Milan in questa prima parte di stagione. L'attaccante ex Chelsea è spesso troppo sottovalutato e onestamente non si capisce perché, visti i suoi numeri incredibili da quando veste la maglia rossonera.

Milan, Pulisic i numeri parlano chiaro

—  

Il giornalista Sandro Sabatini: "Nell'Inter chi giocherebbe del Milan? Maignan, Modric e Rabiot...". Nel suo intervento a Pressing di Mediaset il giornalista parla anche di Pulisic: "Pulisic meglio di Thuram?". Perché c'è tutta questa sottovalutazione dell'attaccante rossonero? Pulisic sta avendo una carriera sfolgorante da quando è arrivato al Milan: 114 partite con 41 gol e 25 assist e ricordiamo che spesso lo statunitense ha giocato esterno destro o trequartista, solo in questa stagione sta giocando più vicino alla porta nel 3-5-2 di Allegri. Sono numeri impressionanti. Thuram dell'Inter ha un gol in più e gli stessi assist in 113 partite all'Inter. Anche qui numeri importanti, ma il francese ha giocato sempre prima punta insieme a Lautaro Martinez da quando è arrivato in nerazzurro, al contrario di quanto fatto da Pulisic.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Nkunku può davvero essere il vero colpo del mercato di gennaio per il Milan: ecco perché>>>

Se prendiamo infatti le posizioni giocate in carriera, Thuram ha giocato 216 partite da punta centrale, mentre Pulisic solo 13 (tutti i dati dal sito transfermarkt.it). Sono due giocatori con caratteristiche diverse, ma entrambi hanno avuto un impatto incredibile in Serie A, solo che Pulisic viene sottovalutato tantissimo nonostante in questa stagione abbia segnato 7 gol in campionato giocando poco più di 500 minuti in 10 partite. Una media straordinaria. Perché dire che Pulisic non giocherebbe nell'Inter o in altre squadre? Lo statunitense è uno dei migliori attaccanti del campionato e tutti lo vorrebbero avere in rosa.

Leggi anche
Milan, Nkunku alla Juventus? Altro nome in difesa. Allarme attacco verso Cagliari
Milan, cosa ti può dare Fullkrug? Può essere un jolly per una circostanza specifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA