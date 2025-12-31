LEGGI ANCHE: Nkunku può davvero essere il vero colpo del mercato di gennaio per il Milan: ecco perché>>>
Se prendiamo infatti le posizioni giocate in carriera, Thuram ha giocato 216 partite da punta centrale, mentre Pulisic solo 13 (tutti i dati dal sito transfermarkt.it). Sono due giocatori con caratteristiche diverse, ma entrambi hanno avuto un impatto incredibile in Serie A, solo che Pulisic viene sottovalutato tantissimo nonostante in questa stagione abbia segnato 7 gol in campionato giocando poco più di 500 minuti in 10 partite. Una media straordinaria. Perché dire che Pulisic non giocherebbe nell'Inter o in altre squadre? Lo statunitense è uno dei migliori attaccanti del campionato e tutti lo vorrebbero avere in rosa.
