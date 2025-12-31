Il Milan continua la sua stagione con l'obiettivo primario di tornare nelle prime quattro squadre del campionato per giocarsi la prossima stagione la Champions League. Il prossimo 2 gennaio si torna in campo in trasferta contro una squadra in forma come il Cagliari di Pisacane . Chi sta trascinando il Diavolo è anche Pulisic , vero bomber del Milan in questa prima parte di stagione. L'attaccante ex Chelsea è spesso troppo sottovalutato e onestamente non si capisce perché, visti i suoi numeri incredibili da quando veste la maglia rossonera.

Milan, Pulisic i numeri parlano chiaro

Il giornalista Sandro Sabatini: "Nell'Inter chi giocherebbe del Milan? Maignan, Modric e Rabiot...". Nel suo intervento a Pressing di Mediaset il giornalista parla anche di Pulisic: "Pulisic meglio di Thuram?". Perché c'è tutta questa sottovalutazione dell'attaccante rossonero? Pulisic sta avendo una carriera sfolgorante da quando è arrivato al Milan: 114 partite con 41 gol e 25 assist e ricordiamo che spesso lo statunitense ha giocato esterno destro o trequartista, solo in questa stagione sta giocando più vicino alla porta nel 3-5-2 di Allegri. Sono numeri impressionanti. Thuram dell'Inter ha un gol in più e gli stessi assist in 113 partite all'Inter. Anche qui numeri importanti, ma il francese ha giocato sempre prima punta insieme a Lautaro Martinez da quando è arrivato in nerazzurro, al contrario di quanto fatto da Pulisic.