Al momento l'attacco del Milan non ha trovato continuità visti anche i tanti infortuni: sulla carta la coppia titolare sarebbe quella composta da Leao e Pulisic, che di fatto si è vista pochissime volte in stagione visti i problemi fisici specialmente del portoghese. Nkunku si è sbloccato contro il Verona, ma nessuno riesci a fare quello che Fullkrug potrebbe fare. Un giocatore in grado di tenere il pallone alto potrebbe essere fondamentale. Il tedesco, inoltre, può essere un jolly in partite chiuse viste le sue qualità in area piccola e sul gioco aereo. Una spizzata, una palla sporca, a questo serve una punta con le caratteristiche dell'ex West Ham. Vedremo se sarà utile già contro il Cagliari.
