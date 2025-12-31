Il Milan giocherà tra pochi giorni contro il Cagliari . Una partita non facile per il Diavolo di Massimiliano Allegri visto che i sardi di Pisacane arrivano da un buon momento di forma e vorranno difendere il proprio campo di casa cercando di strappare punti ai rossoneri. Il Diavolo dovrà cercare di fare il massimo per vincere e continuare a tenere il treno dei primi posti in classifica in una Serie A ancora molto corta e molto difficile da prevedere. Il 2 gennaio, proprio contro il Cagliari, potrebbe essere il giorno dell'esordio di Fullkrug con il Milan . Difficile pensare che possa giocare titolare, ma uno scampolo di partita è molto possibile.

Milan, Fullkrug pronto a dare una mano

Dopo il problema alla caviglia di Gimenez e il successivo intervento operatorio, il Milan aveva bisogno di una prima punta vera, di fisico visto che in rosa non c'era con l'assenza del messicano. L'arrivo di Fullkrug porta al Diavolo un giocatore in grado di giocare spalle alla porta, di tenere il pallone alto quando la squadra ha bisogno di ripartire e di avere un attaccante in grado di mettere in difficoltà le difese avversarie con colpi di testa in area di rigore pericolosi. Tutte cose che il Milan non ha e non ha avuto forse da quando è andato via Giroud dai rossoneri.