Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, cosa ti può dare Fullkrug? Può essere un jolly per una circostanza specifica

ULTIME MILAN NEWS

Milan, cosa ti può dare Fullkrug? Può essere un jolly per una circostanza specifica

Milan, cosa ti può dare Fullkrug? Può essere un jolly per una circostanza specifica
Milan, Fullkrug potrebbe giocare contro il Cagliari i suoi primi minuti con la maglia rossonera. Ecco cosa potrebbe dare ad Allegri. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan giocherà tra pochi giorni contro il Cagliari. Una partita non facile per il Diavolo di Massimiliano Allegri visto che i sardi di Pisacane arrivano da un buon momento di forma e vorranno difendere il proprio campo di casa cercando di strappare punti ai rossoneri. Il Diavolo dovrà cercare di fare il massimo per vincere e continuare a tenere il treno dei primi posti in classifica in una Serie A ancora molto corta e molto difficile da prevedere. Il 2 gennaio, proprio contro il Cagliari, potrebbe essere il giorno dell'esordio di Fullkrug con il Milan. Difficile pensare che possa giocare titolare, ma uno scampolo di partita è molto possibile.

Milan, Fullkrug pronto a dare una mano

—  

Dopo il problema alla caviglia di Gimenez e il successivo intervento operatorio, il Milan aveva bisogno di una prima punta vera, di fisico visto che in rosa non c'era con l'assenza del messicano. L'arrivo di Fullkrug porta al Diavolo un giocatore in grado di giocare spalle alla porta, di tenere il pallone alto quando la squadra ha bisogno di ripartire e di avere un attaccante in grado di mettere in difficoltà le difese avversarie con colpi di testa in area di rigore pericolosi. Tutte cose che il Milan non ha e non ha avuto forse da quando è andato via Giroud dai rossoneri.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Galliani: “Milan, con il ritorno di Allegri è cambiata la vita. Scudetto? Sarebbe fantastico” >>>

Al momento l'attacco del Milan non ha trovato continuità visti anche i tanti infortuni: sulla carta la coppia titolare sarebbe quella composta da Leao e Pulisic, che di fatto si è vista pochissime volte in stagione visti i problemi fisici specialmente del portoghese. Nkunku si è sbloccato contro il Verona, ma nessuno riesci a fare quello che Fullkrug potrebbe fare. Un giocatore in grado di tenere il pallone alto potrebbe essere fondamentale. Il tedesco, inoltre, può essere un jolly in partite chiuse viste le sue qualità in area piccola e sul gioco aereo. Una spizzata, una palla sporca, a questo serve una punta con le caratteristiche dell'ex West Ham. Vedremo se sarà utile già contro il Cagliari.

Leggi anche
Top Milan News: attacco risicato per il Cagliari. Le parole di Modric e Galliani. Ritorno di...
Milan, Marinozzi incorona Modric: “Ancora fondamentale. Mi è piaciuta la leadership...

© RIPRODUZIONE RISERVATA