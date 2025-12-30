Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Marinozzi incorona Modric: “Ancora fondamentale. Mi è piaciuta la leadership mostrata in due episodi..”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Marinozzi incorona Modric: “Ancora fondamentale. Mi è piaciuta la leadership mostrata in due episodi..”

Milan, Marinozzi: 'Modric ancora fondamentale. Ecco cosa mi è piaciuto...'
Il giornalista e telecronista per DAZN Andrea Marinozzi ha voluto commentare la prestazione di Luka Modric in Milan-Verona. Ecco le sue dichiarazioni dal suo canale YouTube
Redazione

Dopo la vittoria 3-0 del Milan di Massimiliano Allegri contro il Verona di Zanetti, arrivata grazie alle reti di Christian Pulisic e Christopher Nkunku, il giornalista e telecronista di DAZNAndrea Marinozzi ha commentato sul proprio canale YouTube il successo rossonero, sottolineando, per l'ennesima volta l'importanza di Luka Modric. Ecco le sue parole sul Pallone d'Oro ex Real Madrid.

Milan, le parole di Marinozzi su Luka Modric

—  

"Ancora una volta Modric diventa fondamentale per il Milan. Nel primo tempo non mi era piaciuto: si muoveva troppo e non serviva. Mi è piaciuta però tantissimo la sua leadership, quella che l'anno scorso mancava nel Milan".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, le ultime in vista del Cagliari. Le parole di Rocchi e Cafù. Nkunku verso la cessione?

Marinozzi ha poi continuato: "Nell'episodio del calcio di rigore è Modric ad andare da Pulisic e a consigliare di lasciare quel pallone a Nkunku visto che il francese se la sentiva. Ancora più bello è quando Modric calcia va vicinissimo al gol e poi segna Nkunku, con il croato che esulta felicissimo: in tantissimi episodi simili il giocatore che va vicino al gol un po' di amaro ce l'ha, lui no".

Leggi anche
Milan, le ultime in vista del Cagliari. Le parole di Rocchi e Cafù. Nkunku verso la cessione?
Milan, il bilancio di fine anno del Settore Giovanile rossonero: dall’U18 all’U15

© RIPRODUZIONE RISERVATA