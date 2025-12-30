Il giornalista e telecronista per DAZN Andrea Marinozzi ha voluto commentare, tramite un video caricato sul proprio canale Youtube, la vittoria del Milan contro il Verona, match finito 3-0 grazie ai gol di Pulisic e Nkunku (una splendida doppietta per il francese). Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Marinozzi sui margini di miglioramento rossoneri: "Il problema principale del Milan, domenica, è stato ancora una volta la capacità di recuperare velocemente il pallone. Un po’ di situazioni si sono verificate nel primo tempo, mal giocato, contro il Verona. La cosa che mi colpisce del Milan è l’incapacità di recuperare velocemente il pallone, anche se si trovava davanti la squadra con la percentuale più bassa di possesso palla del campionato. In un paio di situazioni il Milan prova a essere aggressivo, in una zona centrale, ma lo fa sempre in maniera sfilacciata e non connessa. Se pressano in tre o quattro e gli altri stanno bloccati dietro, gli avversari il giocatore libero lo trovano… Il Milan ha avuto difficoltà a recuperare il pallone nei primi 20 minut"