Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Marinozzi: “Il Milan ha avuto difficoltà a recuperare il pallone nei primi 20 minuti”

INTERVISTE

Marinozzi: “Il Milan ha avuto difficoltà a recuperare il pallone nei primi 20 minuti”

Marinozzi: “Il Milan ha avuto difficoltà a recuperare il pallone nei primi 20 minuti” - immagine 1
Il giornalista e telecronista per DAZN Andrea Marinozzi ha voluto commentare la vittoria del Milan di Allegri contro il Verona: le sue parole sul problema principale dei rossoneri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il giornalista e telecronista per DAZN Andrea Marinozzi ha voluto commentare, tramite un video caricato sul proprio canale Youtube, la vittoria del Milan contro il Verona, match finito 3-0 grazie ai gol di Pulisic e Nkunku (una splendida doppietta per il francese). Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Marinozzi

—  

LEGGI ANCHE: Milan, il 2025 è stato un anno storico fuori dal campo: ecco il bilancio rossonero

Le parole di Marinozzi sui margini di miglioramento rossoneri: "Il problema principale del Milan, domenica, è stato ancora una volta la capacità di recuperare velocemente il pallone. Un po’ di situazioni si sono verificate nel primo tempo, mal giocato, contro il Verona. La cosa che mi colpisce del Milan è l’incapacità di recuperare velocemente il pallone, anche se si trovava davanti la squadra con la percentuale più bassa di possesso palla del campionato. In un paio di situazioni il Milan prova a essere aggressivo, in una zona centrale, ma lo fa sempre in maniera sfilacciata e non connessa. Se pressano in tre o quattro e gli altri stanno bloccati dietro, gli avversari il giocatore libero lo trovano… Il Milan ha avuto difficoltà a recuperare il pallone nei primi 20 minut"

Leggi anche
Cafù: “Chi deve temere il Milan per lo Scudetto? Vedo parecchia bagarre. Attenzione alla...
Open VAR, Rocchi sicuro: “Milan-Verona? Per noi è un rigore chiaro al 100%”

© RIPRODUZIONE RISERVATA