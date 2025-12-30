Milan, Cafù: 'Scudetto? C'è concorrenza. Attenzione a Roma e Juventus...'

L'ex giocatore di Roma e Milan Cafù è stato intervistato dal quotidiano 'Tuttosport'. Tra gli argomenti, anche un pensiero sulla lotta Scudetto, animata da una grande bagarre

L'ex giocatore di Milan e Roma Marcos Evangelista de Moraes , conosciuto meglio come Cafù , ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Tuttosport'. Dopo le parole sul Milan guidato da Massimiliano Allegri e su Luka Modric , ecco le sue parole sulla lotta Scudetto, che vede in vetta Inter, Milan e Napoli distanziate tra di loro di un solo punto. Ecco, dunque, il commento di Cafù sulla vittoria finale del campionato.

Le dichiarazioni di Cafù sulla lotta Scudetto

Chi deve temere il Milan in chiave primo posto? "Per lo scudetto c’è tanta concorrenza e vedo parecchia bagarre: oltre a Napoli e Inter di cui si parla giustamente tanto, occhio alla Roma che sta facendo molto bene e guai a sottovalutare la Juve: con Spalletti i bianconeri stanno risalendo".