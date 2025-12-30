Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Cafù: “Chi deve temere il Milan per lo Scudetto? Vedo parecchia bagarre. Attenzione alla Roma e alla Juventus”

INTERVISTE

Cafù: “Chi deve temere il Milan per lo Scudetto? Vedo parecchia bagarre. Attenzione alla Roma e alla Juventus”

Milan, Cafù: 'Scudetto? C'è concorrenza. Attenzione a Roma e Juventus...'
L'ex giocatore di Roma e Milan Cafù è stato intervistato dal quotidiano 'Tuttosport'. Tra gli argomenti, anche un pensiero sulla lotta Scudetto, animata da una grande bagarre
Redazione

L'ex giocatore di Milan e Roma Marcos Evangelista de Moraes, conosciuto meglio come Cafù, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Tuttosport'. Dopo le parole sul Milan guidato da Massimiliano Allegri e su Luka Modric, ecco le sue parole sulla lotta Scudetto, che vede in vetta Inter, Milan e Napoli distanziate tra di loro di un solo punto. Ecco, dunque, il commento di Cafù sulla vittoria finale del campionato.

Le dichiarazioni di Cafù sulla lotta Scudetto

—  

Chi deve temere il Milan in chiave primo posto?  "Per lo scudetto c’è tanta concorrenza e vedo parecchia bagarre: oltre a Napoli e Inter di cui si parla giustamente tanto, occhio alla Roma che sta facendo molto bene e guai a sottovalutare la Juve: con Spalletti i bianconeri stanno risalendo".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, il 2025 è stato un anno storico fuori dal campo: ecco il bilancio rossonero

Sulla Roma: "Hanno preso un tecnico bravo, uno dei migliori degli ultimi anni e i risultati non sono affatto un caso. I giallorossi possono crescere e togliersi belle soddisfazioni".

Leggi anche
Open VAR, Rocchi sicuro: “Milan-Verona? Per noi è un rigore chiaro al 100%”
Passerini: “A gennaio un difensore arriva, ma il Milan non può spendere. Ecco perchè”

© RIPRODUZIONE RISERVATA