Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, il 2025 è stato un anno storico fuori dal campo: ecco il bilancio rossonero

ULTIME MILAN NEWS

Milan, il 2025 è stato un anno storico fuori dal campo: ecco il bilancio rossonero

Milan, tempo di bilanci: il 2025 è stato un anno storico fuori dal campo
Manca poco al 2026: è tempo di fare un bilancio del 2025. Ecco perché quest'anno è stato storico per il Milan fuori dal campo: tra l'acquisto di San Siro, i ricavi record e il tifo rossonero sempre presente
Redazione

La fine dell'anno è da sempre il momento dei bilanci, e quello rossonero racconta una stagione ricca di snodi storici, numeri record e prospettive nuove. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' il 2025 è stato un anno scandito da date simboliche, momenti chiave e dati che certificano la crescita del Milan fuori dal campo.

Milan, il 2025 è un anno storico: ecco il bilancio fuori dal campo

—  

La prima data sottolineata dalla 'rosea' rappresenta una svolta epocale per il Milan e per l'intera città di Milano. Dal 5 novembre 2025 lo stadio 'San Siro' è diventato ufficialmente di proprietà di Milan e Inter. Un passaggio storico, che apre scenari inediti in termini di gestione, progettualità e valorizzazione di uno degli stadi più iconici del calcio mondiale.

LEGGI ANCHE

Parallelamente, arrivano segnali molto positivi anche dal fronte economico. Il quotidiano milanese scrive: "Per la prima volta nella sua storia la società ha superato la soglia dei 100 milioni di euro di ricavi da sponsorship. Questo dato, insieme a quello del merchandising rappresenta una delle principali spinte che hanno condotto al terzo record consecutivo di ricavi nell'ultimo bilancio del club".

Diavolo che numeri: il tifo rossonero è il cuore pulsante di San Siro

—  

Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', si sono registrati numeri importanti anche sugli spalti. Nel corso del 2025, ben 14 partite casalinghe su 19 di Serie A hanno superato quota 70 mila spettatori. In questa stagione il Milan guida la classifica delle presenze medie allo stadio nelle gare interne di campionato, con oltre 73 mila tifosi a partita. Dati che collocano il Diavolo come unica italiana nella top 5 mondiale per media spettatori, alle spalle soltanto di River Plate, Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Real Madrid.

LEGGI ANCHE: Cafù: "Quando sei il Milan l’obiettivo è sempre quello di vincere il campionato"

Il cuore pulsante resta la Curva Sud. In questi mesi il club di Via Aldo Rossi ha lavorato a stretto contatto con le istituzioni dopo l'inchiesta "Doppia Curva" e, alla luce delle ultime disposizioni della Procura, la dirigenza confida di trovare presto un accordo che permetta al tifo organizzato una partecipazione autentica e rispettosa. In questo solco si inserisce anche la proposta dell'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani di introdurre un tetto ai prezzi dei biglietti nei settori ospiti in campionato, seguendo il modello già adottato in Europa.

Leggi anche
Borghi commenta la vittoria del Milan: “Ho visto una partita concentrata. Ecco cosa ha...
Ex Milan, Tonali: “I tifosi del Newcastle sanno quello che ho fatto, ma non giudicano”

© RIPRODUZIONE RISERVATA