Milan, tempo di bilanci: il 2025 è stato un anno storico fuori dal campo

Parallelamente, arrivano segnali molto positivi anche dal fronte economico. Il quotidiano milanese scrive: "Per la prima volta nella sua storia la società ha superato la soglia dei 100 milioni di euro di ricavi da sponsorship. Questo dato, insieme a quello del merchandising rappresenta una delle principali spinte che hanno condotto al terzo record consecutivo di ricavi nell'ultimo bilancio del club".
Diavolo che numeri: il tifo rossonero è il cuore pulsante di San Siro—
Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', si sono registrati numeri importanti anche sugli spalti. Nel corso del 2025, ben 14 partite casalinghe su 19 di Serie A hanno superato quota 70 mila spettatori. In questa stagione il Milan guida la classifica delle presenze medie allo stadio nelle gare interne di campionato, con oltre 73 mila tifosi a partita. Dati che collocano il Diavolo come unica italiana nella top 5 mondiale per media spettatori, alle spalle soltanto di River Plate, Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Real Madrid.
Il cuore pulsante resta la Curva Sud. In questi mesi il club di Via Aldo Rossi ha lavorato a stretto contatto con le istituzioni dopo l'inchiesta "Doppia Curva" e, alla luce delle ultime disposizioni della Procura, la dirigenza confida di trovare presto un accordo che permetta al tifo organizzato una partecipazione autentica e rispettosa. In questo solco si inserisce anche la proposta dell'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani di introdurre un tetto ai prezzi dei biglietti nei settori ospiti in campionato, seguendo il modello già adottato in Europa.
