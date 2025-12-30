Milan, tempo di bilanci: il 2025 è stato un anno storico fuori dal campo

Manca poco al 2026: è tempo di fare un bilancio del 2025. Ecco perché quest'anno è stato storico per il Milan fuori dal campo: tra l'acquisto di San Siro, i ricavi record e il tifo rossonero sempre presente

30 dicembre 2026

La fine dell'anno è da sempre il momento dei bilanci, e quello rossonero racconta una stagione ricca di snodi storici, numeri record e prospettive nuove. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' il 2025 è stato un anno scandito da date simboliche, momenti chiave e dati che certificano la crescita del Milan fuori dal campo.