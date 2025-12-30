Borghi così sul Milan: 'Ho visto una partita concentrata. Su Nkunku...'

Pianeta Milan
Borghi commenta la vittoria del Milan: “Ho visto una partita concentrata. Ecco cosa ha capito la squadra…”

L'opinionista e giornalista Stefano Borghi ha parlato nel suo ultimo video YouTube della vittoria del Milan di Massimiliano Allegri contro il Verona di Paolo Zanetti: ecco il suo commento
Il giornalista ed opinionista Stefano Borghi ha parlato nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube della vittoria 3-0 del Milan contro il Verona di Paolo Zanetti, sottolineando alcuni importanti 'sblocchi' della squadra allenata da Massimiliano Allegri, uno su tutti quello di Christopher Nkunku, autore di una doppietta decisiva e al centro, nelle ultime ore, di voci di mercato legate a una sua possibile cessione. Ecco, quindi, le parole di Borghi sul Diavolo.

Le parole di Stefano Borghi sulla vittoria del Milan contro il Verona

"Il Milan oltre a sbloccare la partita, nel finale di tempo, ha potuto sbloccare un po’ di cose che lo avevano frenato negli ultimi tempi".

Borghi ha poi aggiunto: "Ha sbloccato il fatto di vincere con le cosiddette piccole: ho visto una partita concentrata al di là delle difficoltà della prima parte. La rosa ha capito la necessità di agire in questi termini per avere un passo da altissima classifica. Ha sbloccato il fatto di non prendere gol. E soprattutto il Milan ha sbloccato Nkunku".

