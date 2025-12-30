Borghi così sul Milan: 'Ho visto una partita concentrata. Su Nkunku...'

L'opinionista e giornalista Stefano Borghi ha parlato nel suo ultimo video YouTube della vittoria del Milan di Massimiliano Allegri contro il Verona di Paolo Zanetti: ecco il suo commento
Il giornalista ed opinionista Stefano Borghi ha parlato nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube della vittoria 3-0 del Milan contro il Verona di Paolo Zanetti, sottolineando alcuni importanti 'sblocchi' della squadra allenata da Massimiliano Allegri, uno su tutti quello di Christopher Nkunku, autore di una doppietta decisiva e al centro, nelle ultime ore, di voci di mercato legate a una sua possibile cessione. Ecco, quindi, le parole di Borghi sul Diavolo.
Le parole di Stefano Borghi sulla vittoria del Milan contro il Verona
—
"Il Milan oltre a sbloccare la partita, nel finale di tempo, ha potuto sbloccare un po’ di cose che lo avevano frenato negli ultimi tempi".