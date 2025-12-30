Pianeta Milan
EX MILAN

Ex Milan, Tonali: “I tifosi del Newcastle sanno quello che ho fatto, ma non giudicano”

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan ora al Newcastle, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni  di Sky Sport. Ta le tante dichiarazioni, l’ex rossonero ha voluto toccare il tasto legato alle scommesse, un...
Alessia Scataglini

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan ora al Newcastle, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni  di Sky Sport. Ta le tante dichiarazioni, l'ex rossonero ha voluto toccare il tasto legato alle scommesse, un capitolo molto buio per il calciatore. Ecco, di seguito, le parole dell'ex centrocampista del Milan, squadra con cui ha vinto uno scudetto nel maggio del 2022 a Reggio Emilia contro il Sassuolo di De Zerbi:

Milan, le parole di Tonali

 "Tanti, nel calcio così come nella vita, ti giudicano superando la linea tra quello che ti fa bene e quello che ti fa male. I tifosi del Newcastle con me però non l'hanno fatto. Sanno quello che ho fatto, si informano e capiscono, ma non giudicano. Mi hanno trasmesso proprio questo principio del non giudicare, adesso anche io sono cosi".

L'ex rossonero, durante il corso di questa stagione ha collezionato ben 25 presenze, fornendo anche 4 assist ai suoi compagni di squadra, giocando per 1793 minuti con i Magpies.

