Milan, Cafù: “Allegri allenatore esperto. I risultati con lui arrivano sempre”

Marcos Evangelista de Moraes, conosciuto meglio come Cafù, è stato intervistato dai microfoni di Tuttosport: le sue parole
Alessia Scataglini

Marcos Evangelista de Moraes, conosciuto meglio come Cafù, è stato intervistato dai microfoni di Tuttosport. L'ex calciatore del Milan, maglia che ha vestito dal 2003 al 2008), ha parlato di diversi temi, dallo scudetto al calciomercato, ma a colpire sono state le dichiarazioni rilasciate nei confronti di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ma non solo. Ecco, di seguito, uno stralcio delle sue parole:

Milan, le parole di Cafù

Sul Milan in ottica scudetto: possono vincerlo? Ecco, di seguito, le parole del 'pendolino'

"Certo che sì. Quando sei il Milan l’obiettivo è sempre quello di vincere il campionato, almeno a me hanno insegnato così. Stanno andando forte e ho buone aspettative quest’anno per i rossoneri".

Le sue parole su Massimiliano Allegri, allenatore del Milan al suo secondo mandato in rossonero:

"Sulla sua scelta non avevo dubbi già in estate. È un allenatore esperto che sa lavorare molto bene e i risultati con lui arrivano sempre".

