L'ex giallorosso e bianconero, poi, ha parlato anche del gioiello turco Kenan Yıldız («È davvero bravo. Sta diventando un grande giocatore e ha tutto per essere un campione. Ha classe e talento: mi piace molto») e, poi, incalzato dalle domande del giornalista di 'Tuttosport' su chi potrebbe essere il rinforzo ideale a metà campo per la Juve, ha risposto senza indugi. «Non ho dubbi: prenderei subito Sandro Tonali. È fortissimo e sarebbe l’elemento perfetto. A questa Juve manca proprio uno come lui in mezzo al campo».

"Tonali ha forza, temperamento, legge l'azione e sa impostare" — Pjanic ha poi aggiunto: «Tonali ha forza, temperamento, legge l’azione e sa impostare il gioco. Dovessero riuscire a riportarlo in Italia, sarebbe un grandissimo colpo per la Juve. Oggi è il centrocampista italiano più forte in circolazione». Spazio, però, anche a qualche parola su Massimiliano Allegri, che l'ormai ex calciatore della 'Vecchia Signora' ha avuto per tre stagioni, dal 2016 al 2019, e al forte impatto che ha avuto al suo ritorno sulla panchina del Milan.

«Ne ero sicuro. Allegri è una garanzia per chi vuole arrivare in alto. Fa stare bene i giocatori e rendere al massimo le squadre che allena. È un grande allenatore e chi ce l’ha, se lo tiene stretto. Se la Juve deve mangiarsi le mani per esserselo fatto sfuggire Dopo otto anni forse il ciclo in bianconero era ormai finito, ma il valore di Max non si discute. Adesso però con Spalletti la Juve è in buone mani».