Il prossimo venerdì 2 gennaio 2026 riaprirà i battenti il calciomercato e il Milan di Massimiliano Allegri non farà da semplice spettatore. La Coppa Italia è andata, la Supercoppa Italiana pure, ma resta una Serie A in cui il Diavolo sta facendo molto bene in cui lottare fino alla fine per i massimi obiettivi. Per poterlo fare, però, è doveroso rinforzare l'organico a disposizione del tecnico livornese. E, in tal senso, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare si stanno già muovendo con celerità. PROSSIMA SCHEDA